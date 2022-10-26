Рейтинг@Mail.ru
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/sholts-1826812405.html
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму - РИА Новости, 26.10.2022
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:22
2022-10-26T08:22
в мире
олаф шольц
германия
россия
украина
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу."Думаю, многие поколения руководителей Германии в гробу переворачиваются от действий Шольца, его команды. Сейчас даже существование самой Германии находится под вопросом. На фоне происходящих событий может остро встать вопрос восстановления ГДР", - сказал Константинов РИА Новости.По его мнению, изменились условия, на которых происходило объединение Германии в 1990 году."Им обещали сохранение связей с Россией, давали гарантии, схожие с теми, что обещали Крыму, когда он (в 90-е – ред.) становился частью Украины. Все эти геополитические вопросы возникают в преддверии формирования нового мироустройства", - подчеркнул глава регионального парламента.По его словам, европейские страны ведут невиданную непрагматичную политику в отношении России, отказываясь от российских энергоносителей."Эти действия сложно назвать политикой, потому что в стремлении навредить нам они наносят масштабнейший урон себе, своим жителям. Причем не в далекой перспективе, а прямо сейчас. Думаю, их надолго не хватит. Мы видим, какие политические процессы происходят в Швеции, Италии, Германии, Франции. Эти процессы не дадут им растянуть это удовольствие, будут требовать своевременных решений. Мы будем свидетелями отскока Европы от идеологии русофобии", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826753602.html
https://ria.ru/20221025/germaniya-1826637425.html
германия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50e5cc372373fa47873e1f817a47aa8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, владимир константинов
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Владимир Константинов
08:22 26.10.2022
 
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму

Глава парламента Крыма заявил, что антироссийская политика Шольца расколет Германию

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу.
"Думаю, многие поколения руководителей Германии в гробу переворачиваются от действий Шольца, его команды. Сейчас даже существование самой Германии находится под вопросом. На фоне происходящих событий может остро встать вопрос восстановления ГДР", - сказал Константинов РИА Новости.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 19:12
В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"
По его мнению, изменились условия, на которых происходило объединение Германии в 1990 году.
"Им обещали сохранение связей с Россией, давали гарантии, схожие с теми, что обещали Крыму, когда он (в 90-е – ред.) становился частью Украины. Все эти геополитические вопросы возникают в преддверии формирования нового мироустройства", - подчеркнул глава регионального парламента.
По его словам, европейские страны ведут невиданную непрагматичную политику в отношении России, отказываясь от российских энергоносителей.
"Эти действия сложно назвать политикой, потому что в стремлении навредить нам они наносят масштабнейший урон себе, своим жителям. Причем не в далекой перспективе, а прямо сейчас. Думаю, их надолго не хватит. Мы видим, какие политические процессы происходят в Швеции, Италии, Германии, Франции. Эти процессы не дадут им растянуть это удовольствие, будут требовать своевременных решений. Мы будем свидетелями отскока Европы от идеологии русофобии", - подчеркнул Константинов.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 14:48
Депутат бундестага призвал не оказывать финансовую помощь Киеву
 
В миреОлаф ШольцГерманияРоссияУкраинаВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала