https://ria.ru/20221026/sholts-1826812405.html

Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму

Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму - РИА Новости, 26.10.2022

Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:22

2022-10-26T08:22

2022-10-26T08:22

в мире

олаф шольц

германия

россия

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу."Думаю, многие поколения руководителей Германии в гробу переворачиваются от действий Шольца, его команды. Сейчас даже существование самой Германии находится под вопросом. На фоне происходящих событий может остро встать вопрос восстановления ГДР", - сказал Константинов РИА Новости.По его мнению, изменились условия, на которых происходило объединение Германии в 1990 году."Им обещали сохранение связей с Россией, давали гарантии, схожие с теми, что обещали Крыму, когда он (в 90-е – ред.) становился частью Украины. Все эти геополитические вопросы возникают в преддверии формирования нового мироустройства", - подчеркнул глава регионального парламента.По его словам, европейские страны ведут невиданную непрагматичную политику в отношении России, отказываясь от российских энергоносителей."Эти действия сложно назвать политикой, потому что в стремлении навредить нам они наносят масштабнейший урон себе, своим жителям. Причем не в далекой перспективе, а прямо сейчас. Думаю, их надолго не хватит. Мы видим, какие политические процессы происходят в Швеции, Италии, Германии, Франции. Эти процессы не дадут им растянуть это удовольствие, будут требовать своевременных решений. Мы будем свидетелями отскока Европы от идеологии русофобии", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826753602.html

https://ria.ru/20221025/germaniya-1826637425.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, владимир константинов