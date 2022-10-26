https://ria.ru/20221026/sholts-1826812405.html
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму - РИА Новости, 26.10.2022
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:22
2022-10-26T08:22
2022-10-26T08:22
в мире
олаф шольц
германия
россия
украина
владимир константинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что антироссийская политика нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца может привести страну к расколу."Думаю, многие поколения руководителей Германии в гробу переворачиваются от действий Шольца, его команды. Сейчас даже существование самой Германии находится под вопросом. На фоне происходящих событий может остро встать вопрос восстановления ГДР", - сказал Константинов РИА Новости.По его мнению, изменились условия, на которых происходило объединение Германии в 1990 году."Им обещали сохранение связей с Россией, давали гарантии, схожие с теми, что обещали Крыму, когда он (в 90-е – ред.) становился частью Украины. Все эти геополитические вопросы возникают в преддверии формирования нового мироустройства", - подчеркнул глава регионального парламента.По его словам, европейские страны ведут невиданную непрагматичную политику в отношении России, отказываясь от российских энергоносителей."Эти действия сложно назвать политикой, потому что в стремлении навредить нам они наносят масштабнейший урон себе, своим жителям. Причем не в далекой перспективе, а прямо сейчас. Думаю, их надолго не хватит. Мы видим, какие политические процессы происходят в Швеции, Италии, Германии, Франции. Эти процессы не дадут им растянуть это удовольствие, будут требовать своевременных решений. Мы будем свидетелями отскока Европы от идеологии русофобии", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826753602.html
https://ria.ru/20221025/germaniya-1826637425.html
германия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_50e5cc372373fa47873e1f817a47aa8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия, россия, украина, владимир константинов
В мире, Олаф Шольц, Германия, Россия, Украина, Владимир Константинов
Антироссийская политика Шольца расколет Германию, считают в Крыму
Глава парламента Крыма заявил, что антироссийская политика Шольца расколет Германию