https://ria.ru/20221026/shkola-1826867417.html

В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору

В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору - РИА Новости, 26.10.2022

В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору

Полиция задержала молодого человека, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:11

2022-10-26T12:11

2022-10-26T12:11

происшествия

волгоградская область

волжский

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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Полиция задержала молодого человека, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города в среду.Инцидент произошел еще во вторник около 13.30 в школе №6, однако известно о нем стало только сейчас. Молодой человек выломал входную дверь, но был "остановлен вахтером".Во время инцидента в школе шли уроки, все дети находились в кабинетах. Учителям было разослано сообщение о том, чтобы учеников не выпускали в коридор.По информации мэрии, когда молодой человек выбежал из школы, на улице его уже ждала полиция. Тогда же его задержали. О мотивах молодого человека пока не сообщалось.В понедельник похожий случай произошел в городе Чайковский Пермского края: там, как сообщали РИА Новости в администрации городского округа, агрессивный молодой человек с ножом был задержан на входе в школу №4. О его мотивах также не сообщалось.

https://ria.ru/20221020/zaderzhanie-1825355099.html

волгоградская область

волжский

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волгоградская область, волжский