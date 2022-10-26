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В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору - РИА Новости, 26.10.2022
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В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору
В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору - РИА Новости, 26.10.2022
В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору
Полиция задержала молодого человека, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:11
2022-10-26T12:11
происшествия
волгоградская область
волжский
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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Полиция задержала молодого человека, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города в среду.Инцидент произошел еще во вторник около 13.30 в школе №6, однако известно о нем стало только сейчас. Молодой человек выломал входную дверь, но был "остановлен вахтером".Во время инцидента в школе шли уроки, все дети находились в кабинетах. Учителям было разослано сообщение о том, чтобы учеников не выпускали в коридор.По информации мэрии, когда молодой человек выбежал из школы, на улице его уже ждала полиция. Тогда же его задержали. О мотивах молодого человека пока не сообщалось.В понедельник похожий случай произошел в городе Чайковский Пермского края: там, как сообщали РИА Новости в администрации городского округа, агрессивный молодой человек с ножом был задержан на входе в школу №4. О его мотивах также не сообщалось.
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происшествия, волгоградская область, волжский
Происшествия, Волгоградская область, Волжский
12:11 26.10.2022
 
В Волгоградской области бывший ученик ворвался в школу и угрожал директору

Выпускник выломал входную дверь в школе в Волжском, достал нож и стал угрожать директору

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 26 окт – РИА Новости. Полиция задержала молодого человека, который вломился в свою бывшую школу в городе Волжский Волгоградской области и угрожал директору ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города в среду.
Инцидент произошел еще во вторник около 13.30 в школе №6, однако известно о нем стало только сейчас. Молодой человек выломал входную дверь, но был "остановлен вахтером".
"Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору, нецензурно выражался", - сообщили в мэрии.
Во время инцидента в школе шли уроки, все дети находились в кабинетах. Учителям было разослано сообщение о том, чтобы учеников не выпускали в коридор.
По информации мэрии, когда молодой человек выбежал из школы, на улице его уже ждала полиция. Тогда же его задержали. О мотивах молодого человека пока не сообщалось.
В понедельник похожий случай произошел в городе Чайковский Пермского края: там, как сообщали РИА Новости в администрации городского округа, агрессивный молодой человек с ножом был задержан на входе в школу №4. О его мотивах также не сообщалось.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:32
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ПроисшествияВолгоградская областьВолжский
 
 
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