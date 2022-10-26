https://ria.ru/20221026/serbiya-1827040361.html

Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич

Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич - РИА Новости, 26.10.2022

Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич

Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич, трансляция велась на... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T20:14

2022-10-26T20:14

2022-10-26T20:14

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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич, трансляция велась на сайте заксобрания.Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в минувшее воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и дебаты по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине и продолжилось в среду, также до вечера.""За" проголосовали 157, "против" 68, воздержавшихся не было. Правительство избрано", - объявил председатель Скупщины Владимир Орлич итоги голосования.Брнабич сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Он отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".По словам премьера, строительство нефтепровода из Сербии в Венгрию протяженностью 128 километров и оценочной стоимостью около 100 миллионов евро для соединения с трубопроводом "Дружба" станет приоритетным проектом в энергетике.Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич займет пост вице-премьера и министра иностранных дел. Министерство обороны возглавит бывший мэр второго по величине города страны Нови-Сад Милошу Вучевичу, МВД - нынешний шеф Агентства безопасности и информации (контрразведки – ред.) Братислав Гашич, минздрав – крупнейший специалист по нейроонкологии Сербии доктор Даница Груйичич, во главе минфина остается Синиша Мали. Бывший вице-мэр Белграда Горан Весич приходит на место министра строительства, транспорта и инфраструктуры.Новое лицо в сербской политике - глава минэнерго Дубравка Негре, которая начинала карьеру как продюсер в CNN в горячих точках, затем работала на руководящих должностях в Европейском инвестиционным банке где курировала проекты в Европе и на Балканах, продолжила карьеру в банковской сфере и состоит в браке с гражданином Франции.Согласно новой структуре кабмина Сербии в нем 25 вместо нынешних 21 министерств и три министра без портфеля. Добавлены министерство внутренней и внешней торговли, которое выделили из министерства торговли, туризма и телекоммуникаций, отдельным ведомством станет минспорта, министерство культуры и информации поделят на два органа, в ведении министерства информации будут и телекоммуникации. Отдельно создается министерство государственных инвестиций.Скупщина Сербии в октябре 2020 года утвердила предыдущий состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, она претерпела некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.

https://ria.ru/20221026/vstrecha-1826992984.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825412270.html

https://ria.ru/20221021/serbiya-1825535277.html

https://ria.ru/20221025/nefteprovod-1826775442.html

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в мире, ана брнабич, александр вучич, ивица дачич, сербия, белград (город), косово, евросоюз, союз правых сил, сербская прогрессивная партия (спп)