Парламент Сербии утвердил правительство во главе с премьером Брнабич
Парламент Сербии большинством голосов утвердил правительство во главе с премьером Брнабич
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Сербии большинством голосов утвердили новый состав правительства страны во главе с премьером Аной Брнабич, трансляция велась на сайте заксобрания.
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича в минувшее воскресенье определила кандидатов на министерские посты в будущем кабмине страны. Рассмотрение и дебаты по утверждению нового кабинета министров Сербии во главе с нынешним премьером Аной Брнабич началось во вторник в Скупщине и продолжилось в среду, также до вечера.
""За" проголосовали 157, "против" 68, воздержавшихся не было. Правительство избрано", - объявил председатель Скупщины Владимир Орлич итоги голосования.
Брнабич сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Он отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
По словам премьера, строительство нефтепровода из Сербии в Венгрию протяженностью 128 километров и оценочной стоимостью около 100 миллионов евро для соединения с трубопроводом "Дружба" станет приоритетным проектом в энергетике.
Партии президента и премьера принадлежит 120 мандатов из 250, еще 31 мандат – их главным коалиционным партнерам Социалистической партии Сербии (СПС), с остальными партнерскими движениями они формируют убедительное большинство.
Глава основной партнерской для СПП партии СПС, бывший глава МВД, МИД и экс-спикер парламента Ивица Дачич займет пост вице-премьера и министра иностранных дел. Министерство обороны возглавит бывший мэр второго по величине города страны Нови-Сад Милошу Вучевичу, МВД - нынешний шеф Агентства безопасности и информации (контрразведки – ред.) Братислав Гашич, минздрав – крупнейший специалист по нейроонкологии Сербии доктор Даница Груйичич, во главе минфина остается Синиша Мали. Бывший вице-мэр Белграда Горан Весич приходит на место министра строительства, транспорта и инфраструктуры.
Новое лицо в сербской политике - глава минэнерго Дубравка Негре, которая начинала карьеру как продюсер в CNN в горячих точках, затем работала на руководящих должностях в Европейском инвестиционным банке где курировала проекты в Европе и на Балканах, продолжила карьеру в банковской сфере и состоит в браке с гражданином Франции.
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Согласно новой структуре кабмина Сербии в нем 25 вместо нынешних 21 министерств и три министра без портфеля. Добавлены министерство внутренней и внешней торговли, которое выделили из министерства торговли, туризма и телекоммуникаций, отдельным ведомством станет минспорта, министерство культуры и информации поделят на два органа, в ведении министерства информации будут и телекоммуникации. Отдельно создается министерство государственных инвестиций.
Скупщина Сербии в октябре 2020 года утвердила предыдущий состав правительства во главе с премьером Аной Брнабич, она претерпела некоторые изменения относительно предыдущего кабмина, также сформированного правящей СПП в 2017 году.