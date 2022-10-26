https://ria.ru/20221026/sdelka-1827061850.html

Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 26.10.2022

Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном

США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:25

2022-10-26T23:25

2022-10-26T23:25

в мире

джон кирби

мария захарова

иран

сша

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.Кирби добавил, что в настоящее время этот вопрос не находится в фокусе США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически потеряли интерес к переговорам по восстановлению Совместно всеобъемлющего плана действий (СВПД) и намерены сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

иран

сша

россия

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в мире, джон кирби, мария захарова, иран, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)