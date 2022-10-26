https://ria.ru/20221026/sdelka-1827061850.html
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 26.10.2022
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном
США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:25
2022-10-26T23:25
2022-10-26T23:25
в мире
джон кирби
мария захарова
иран
сша
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.Кирби добавил, что в настоящее время этот вопрос не находится в фокусе США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически потеряли интерес к переговорам по восстановлению Совместно всеобъемлющего плана действий (СВПД) и намерены сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране.
https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html
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в мире, джон кирби, мария захарова, иран, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Джон Кирби, Мария Захарова, Иран, США, Россия, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном
Координатор СНБ Кирби: США не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном