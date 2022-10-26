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Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 26.10.2022
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Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 26.10.2022
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном
США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:25
2022-10-26T23:25
в мире
джон кирби
мария захарова
иран
сша
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.Кирби добавил, что в настоящее время этот вопрос не находится в фокусе США.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически потеряли интерес к переговорам по восстановлению Совместно всеобъемлющего плана действий (СВПД) и намерены сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране.
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в мире, джон кирби, мария захарова, иран, сша, россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Джон Кирби, Мария Захарова, Иран, США, Россия, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
23:25 26.10.2022
 
Белый дом не стремится к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Координатор СНБ Кирби: США не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США не стремятся и не просят о новых переговорах по ядерной сделке с Ираном, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге.
"Мы не стремимся и не просим о новом раунде переговоров или новых обсуждениях по СВПД прямо сейчас", - заявил он.
Кирби добавил, что в настоящее время этот вопрос не находится в фокусе США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически потеряли интерес к переговорам по восстановлению Совместно всеобъемлющего плана действий (СВПД) и намерены сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране.
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В миреДжон КирбиМария ЗахароваИранСШАРоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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