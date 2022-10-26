https://ria.ru/20221026/sapega-1826851752.html

Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию

Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию - РИА Новости, 26.10.2022

Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию

Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:24

2022-10-26T11:24

2022-10-26T11:59

белоруссия

софия сапега

александр лукашенко

в мире

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, рассмотрение ожидается до конца года.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании."Подтверждаю: прошение поступило в комиссию по помилованию (по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии – ред.)", - сказал адвокат. Вместе с тем он отметил, что комиссия по помилованию не информировала о конкретных сроках рассмотрения прошения, однако, как ожидается, оно будет рассмотрено до конца года. Собеседник агентства добавил, что ранее администрация колонии поддержала удовлетворение прошения, дав положительное заключение на него.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html

https://ria.ru/20220720/rassledovanie-1803599778.html

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Кирилл Волков

белоруссия, софия сапега, александр лукашенко, в мире, россия, задержание основателя telegram-канала nexta