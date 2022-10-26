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Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию - РИА Новости, 26.10.2022
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Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию
Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию - РИА Новости, 26.10.2022
Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию
Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:24
2022-10-26T11:59
белоруссия
софия сапега
александр лукашенко
в мире
россия
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, рассмотрение ожидается до конца года.Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании."Подтверждаю: прошение поступило в комиссию по помилованию (по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии – ред.)", - сказал адвокат. Вместе с тем он отметил, что комиссия по помилованию не информировала о конкретных сроках рассмотрения прошения, однако, как ожидается, оно будет рассмотрено до конца года. Собеседник агентства добавил, что ранее администрация колонии поддержала удовлетворение прошения, дав положительное заключение на него.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
https://ria.ru/20220603/sapega-1792925452.html
https://ria.ru/20220720/rassledovanie-1803599778.html
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белоруссия, софия сапега, александр лукашенко, в мире, россия, задержание основателя telegram-канала nexta
Белоруссия, София Сапега, Александр Лукашенко, В мире, Россия, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
11:24 26.10.2022 (обновлено: 11:59 26.10.2022)
 
Прошение Сапеги о помиловании поступило в профильную комиссию

Прошение осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги о помиловании поступило в комиссию

© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в медиабанкРоссиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде
Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Тамара Беляева
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Россиянка Софья Сапега в Гродненском областном суде. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Адвокат семьи осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Антон Гашинский сообщил РИА Новости, что ее прошение о помиловании поступило в профильную комиссию, рассмотрение ожидается до конца года.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании.
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"Подтверждаю: прошение поступило в комиссию по помилованию (по вопросам помилования и освобождения от уголовной ответственности при президенте Белоруссии – ред.)", - сказал адвокат. Вместе с тем он отметил, что комиссия по помилованию не информировала о конкретных сроках рассмотрения прошения, однако, как ожидается, оно будет рассмотрено до конца года. Собеседник агентства добавил, что ранее администрация колонии поддержала удовлетворение прошения, дав положительное заключение на него.
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
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БелоруссияСофия СапегаАлександр ЛукашенкоВ миреРоссияЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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