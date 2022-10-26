https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826980349.html

Германия приняла закон, повышающий эффективность санкций

Германия приняла закон, повышающий эффективность санкций - РИА Новости, 26.10.2022

Германия приняла закон, повышающий эффективность санкций

Кабмин ФРГ в среду принял законопроект, который позволит применять санкции в будущем более эффективно - так, чтобы они быстро вступали в силу, также... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:47

2022-10-26T16:47

2022-10-26T16:47

кристиан линднер

германия

министерство финансов германии

санкции

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Кабмин ФРГ в среду принял законопроект, который позволит применять санкции в будущем более эффективно - так, чтобы они быстро вступали в силу, также нововведение направлено на усиление борьбы с отмыванием денег, сообщил Минфин ФРГ."С помощью законопроекта, который был подготовлен совместно Федеральным министерством финансов и Федеральным министерством экономики и защиты климата, Федеральное правительство структурно реорганизует применение санкций: в будущем они будут применяться еще более эффективно", - говорится в сообщении.Уточняется, что первая версия подобного закона о применении санкций уже действует с конца мая 2022 года, он позволил принять краткосрочные меры: в частности, были введены санкционные полномочия по отслеживанию и замораживанию активов. С принятием нового закона о применении санкций должны начаться "структурные улучшения в оперативном применении санкций, а также в борьбе с отмыванием денег", пояснило ведомство.Отмечается, что в рамках нового закона полномочия по применению санкций, а также розыску и аресту активов будут переданы от федеральных земель правительству ФРГ и через него будет координироваться применение санкций в целом по Германии. Также будет использоваться реестр лиц, подпадающих под санкции, и их активов, чтобы лучше отслеживать структуру собственности или бенефициарного владельца. Кроме того, будет создан центральный информационный офис.Помимо этого, планируется запретить наличные платежи при покупке недвижимости, чтобы минимизировать риски отмывания денег в секторе недвижимости.В августе текущего года министр финансов ФРГ Кристиан Линднер уже представил основные положения для усиления борьбы с финансовыми преступлениями и более эффективного применения санкций в Германии. В частности, планы предусматривают объединение наиболее важных компетенций под эгидой нового органа на федеральном уровне - ведомства по вопросам финансовых преступлений, целью которого заявлялось пресечение финансовых преступлений в Германии.

https://ria.ru/20221026/sholts-1826812405.html

https://ria.ru/20221026/rossiya-1826815406.html

https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826883291.html

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кристиан линднер, германия, министерство финансов германии, санкции, санкции в отношении россии