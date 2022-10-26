https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826900795.html

Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России

Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России - РИА Новости, 26.10.2022

Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России

Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:29

2022-10-26T13:29

2022-10-26T13:29

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей степашин

владимир груздев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ассоциация юристов россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России, в том числе председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина и председателя правления АЮР Владимира Груздева. В Ассоциации уверены, что попали под санкции из-за того, что занимаются общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищают права и интересы россиян."Это не тема президентской повестки дня, поэтому я бы воздержался от комментариев. Это не первые санкции и далеко не последние, которые последуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу этих санкций.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей степашин, владимир груздев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ассоциация юристов россии, санкции в отношении россии