https://ria.ru/20221026/sanktsii-1826900795.html
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России - РИА Новости, 26.10.2022
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России
Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:29
2022-10-26T13:29
2022-10-26T13:29
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей степашин
владимир груздев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ассоциация юристов россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России, в том числе председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина и председателя правления АЮР Владимира Груздева. В Ассоциации уверены, что попали под санкции из-за того, что занимаются общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищают права и интересы россиян."Это не тема президентской повестки дня, поэтому я бы воздержался от комментариев. Это не первые санкции и далеко не последние, которые последуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу этих санкций.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221025/sanktsii-1826767084.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей степашин, владимир груздев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ассоциация юристов россии, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Степашин, Владимир Груздев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ассоциация юристов России, Санкции в отношении России