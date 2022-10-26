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Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России - РИА Новости, 26.10.2022
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Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России - РИА Новости, 26.10.2022
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России
Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:29
2022-10-26T13:29
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сергей степашин
владимир груздев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ассоциация юристов россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России, в том числе председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина и председателя правления АЮР Владимира Груздева. В Ассоциации уверены, что попали под санкции из-за того, что занимаются общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищают права и интересы россиян."Это не тема президентской повестки дня, поэтому я бы воздержался от комментариев. Это не первые санкции и далеко не последние, которые последуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу этих санкций.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей степашин, владимир груздев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ассоциация юристов россии, санкции в отношении россии
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Сергей Степашин, Владимир Груздев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ассоциация юристов России, Санкции в отношении России
13:29 26.10.2022
 
Песков высказался о санкциях против Ассоциации юристов России

Песков: санкции против АЮР не первые и далеко не последние, которые последуют

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Санкции против Ассоциации юристов России со стороны Украины - не первые и далеко не последние, которые последуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России, в том числе председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина и председателя правления АЮР Владимира Груздева. В Ассоциации уверены, что попали под санкции из-за того, что занимаются общественно полезной работой по правовому просвещению граждан и защищают права и интересы россиян.
"Это не тема президентской повестки дня, поэтому я бы воздержался от комментариев. Это не первые санкции и далеко не последние, которые последуют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу этих санкций.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 20:21
Глава МИД Эстонии призвал ЕС ввести девятый пакет санкций против России
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Сергей СтепашинВладимир ГруздевРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАссоциация юристов РоссииСанкции в отношении России
 
 
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