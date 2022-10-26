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Иран расширил санкции против Евросоюза - РИА Новости, 26.10.2022
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Иран расширил санкции против Евросоюза
Иран расширил санкции против Евросоюза - РИА Новости, 26.10.2022
Иран расширил санкции против Евросоюза
Иран расширил санкции по Евросоюзу, добавив в санкционный список восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle* (DW*, телерадиокомпания... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:49
2022-10-26T13:15
в мире
иран
россия
евросоюз
санкции
европа
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иран расширил санкции по Евросоюзу, добавив в санкционный список восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle* (DW*, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции RFI, а также 12 физических лиц, сообщило министерство иностранных дел страны.Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся в том числе члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.МИД Ирана обвиняет попавшие под санкции юридические и физические лица в поддержке и подстрекательстве к терроризму, насилию, ненависти, нарушении прав человека, а также в причастности к организации беспорядков. Ведомство также отмечает, что санкции введены в рамках ответных мер на действия ЕС.Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221025/ssha-1826782235.html
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в мире, иран, россия, евросоюз, санкции, европа
В мире, Иран, Россия, Евросоюз, Санкции, Европа
12:49 26.10.2022 (обновлено: 13:15 26.10.2022)
 
Иран расширил санкции против Евросоюза

МИД Ирана ввел санкции против восьми европейских организаций, в том числе СМИ, и 12 физлиц

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иран расширил санкции по Евросоюзу, добавив в санкционный список восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle* (DW*, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции RFI, а также 12 физических лиц, сообщило министерство иностранных дел страны.
Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся в том числе члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.
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МИД Ирана обвиняет попавшие под санкции юридические и физические лица в поддержке и подстрекательстве к терроризму, насилию, ненависти, нарушении прав человека, а также в причастности к организации беспорядков. Ведомство также отмечает, что санкции введены в рамках ответных мер на действия ЕС.
Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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