12:49 26.10.2022 (обновлено: 13:15 26.10.2022)
Иран расширил санкции против Евросоюза
МИД Ирана ввел санкции против восьми европейских организаций, в том числе СМИ, и 12 физлиц
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иран расширил санкции по Евросоюзу, добавив в санкционный список восемь юридических лиц, в том числе персидские версии Deutsche Welle* (DW*, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом) и радиостанции RFI, а также 12 физических лиц, сообщило министерство иностранных дел страны.
Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся в том числе члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.
МИД Ирана обвиняет попавшие под санкции юридические и физические лица в поддержке и подстрекательстве к терроризму, насилию, ненависти, нарушении прав человека, а также в причастности к организации беспорядков. Ведомство также отмечает, что санкции введены в рамках ответных мер на действия ЕС.
Ранее ЕС ввел санкции против 11 физлиц и четырех организаций за подавление протестов в Иране. Под санкциями в числе других организаций оказалась иранская полиция нравов. Позднее в новый пакет санкций ЕС включил еще трех физлиц и одну организацию из исламской республики за якобы поставки РФ беспилотников, которые неоднократно опровергали и в Москве, и в Тегеране.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
* СМИ, выполняющее функции иноагента