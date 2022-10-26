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В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 26.10.2022
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В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе
В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 26.10.2022
В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе
Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:22
2022-10-26T02:17
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщает городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы."26 октября в 00.39 пожар локализован", - сообщает ГУМЧС.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
01:22 26.10.2022 (обновлено: 02:17 26.10.2022)
 
В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе

МЧС: в Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе со строительными материалами

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пожарные машины. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы.
"26 октября в 00.39 пожар локализован", - сообщает ГУМЧС.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 18:43
В Волгограде потушили пожар в цехе по производству радиаторов
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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