https://ria.ru/20221026/sankt-peterburg-1826793996.html

В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе

В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе - РИА Новости, 26.10.2022

В Санкт-Петербурге локализовали крупный пожар на складе

Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:22

2022-10-26T01:22

2022-10-26T02:17

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Крупный пожар на складе со строительными материалами в Колпинском районе Санкт-Петербурга локализован, сообщает городское ГУМЧС.Ранее сообщалось, что на складе в Петербурге (Колпинский район, Металлострой, Северный проезд, дом 8) произошел пожар. Площадь возгорания возросла до 12 тысяч квадратных метров. К месту пожара была направлена передвижная лаборатория для контроля замеров воздуха, а также пожарный поезд. Для тушения пожара задействуется специализированная пожарно-спасательная техника, в том числе коленчатые подъемники и пожарные автолестницы."26 октября в 00.39 пожар локализован", - сообщает ГУМЧС.

https://ria.ru/20221025/pozhar-1826744752.html

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)