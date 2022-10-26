08:00 26.10.2022 (обновлено: 09:45 26.10.2022)
Между хаосом и новым мировым порядком: арабский мир стоит перед выбором
До столь ожидаемого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, который обещал стать историческим, остается еще целая неделя, но уже сейчас вокруг него появляются различные новости — от неожиданных до скандальных.
Организация не собиралась в офлайн-формате с начала пандемии коронавируса, поэтому очная встреча изначально стала бы знаковой. Более того, предполагалось, что на саммите будут приняты важные решения.
Одним из наиболее значимых шагов должно было стать возвращение сирийского правительства в организацию — членство страны было приостановлено еще в ноябре 2011 года. Что характерно, это решение уже тогда вызывало вопросы не только и не столько с политической точки зрения — это бы никого не удивило, — сколько с правовой. В соответствии с уставом ЛАГ, исключение возможно только после принятия единогласной резолюции, при этом голос самой Сирии в данном вопросе не учитывался бы. Однако тогда против проголосовали Ливан и Йемен, а Ирак воздержался.
Все это время место сирийского правительства занимала оппозиция, однако длительный перерыв в саммитах пошел Дамаску на пользу и возвращение представителей Башара Асада из теоретической и очень отдаленной перспективы превратилось в реальную возможность. За время пандемии Сирия существенно укрепила отношения со своими заклятыми друзьями: возобновилось авиасообщение с Саудовской Аравией, вновь открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян посетил Дамаск с официальным визитом, на границе с Иорданией была создана особая экономическая зона.
Но столь ожидаемого возвращения не случится — в сентябре глава МИД Сирии Фейсал Микдад после переговоров со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой заявил, что Дамаск не планирует поднимать этот вопрос. В этой связи стоит отметить, что Алжир был одним из наиболее последовательных — насколько это возможно на Ближнем Востоке — сторонников возвращения Сирии в ЛАГ.
При этом есть предположения, что именно принимающая сторона стала в конечном счете инициатором отмены триумфального возвращения — по крайней мере в этом году.
Еще более неожиданной новостью для саммита стала отмена участия в мероприятии наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Официальная причина — медицинские противопоказания. Врачи рекомендовали главе правительства королевства воздержаться от долгих авиаперелетов, чтобы избежать последствий для среднего уха. Интересное обстоятельство заключается в том, что в ноябре бин Салман должен посетить Индию и Пакистан и об отмене этих визитов пока не сообщалось.
Вместо него саудовскую делегацию возглавит министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
И здесь очень "в строку" вспоминаются противоречия между Алжиром и Эр-Риядом: наиболее основные из них вызваны тесными связями североафриканской республики с Ираном (отсюда и разногласия по Сирии) и соглашениями Авраама — серии договоров между Израилем и несколькими арабскими странами о нормализации отношений, которую очень активно лоббировал Вашингтон. Сами саудиты соглашения не подписывали, зато это сделали их ближайшие союзники — ОАЭ.
Отсутствие бин Салмана оставляет эти разногласия в подвешенном состоянии, но далеко идущие выводы делать рано: у де-факто главы королевства и без того забот хватает: накануне в Эр-Рияде стартовал "Давос в пустыне". В инвестиционном форуме Future Investment Initiative принимают участие около семи тысяч человек. Это первый случай, когда туда не пригласили представителей администрации президента США. При этом в самих Соединенных Штатах появлялись слухи о том, что Белый дом отговаривает американские компании от участия в мероприятии — опровергать их пришлось координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джону Кирби. Ах да, название у форума в этом году весьма красноречивое: "Инвестиции в будущее: строя новый мировой порядок".
Но вернемся к саммиту Лиги арабских государств. На фоне несбывшихся ожиданий есть и обстоятельства, которые придают этому мероприятию большую политическую значимость.
В Алжире ожидается присутствие короля Марокко Мухаммада VI. И такая поездка открывает окно возможностей для обсуждения целого ряда вопросов в очень непростых отношениях между двумя странами, главный из которых — будущее Западной Сахары.
Но перспективы урегулирования конфликта в этой стране омрачает вчерашний визит в Марокко генерального секретаря НАТО Хавьера Коломины Пириса, который пел хвалебные оды Рабату как "ключевому игроку в сфере борьбы с терроризмом в регионе". Марокко было одной из стран, которые подписали упомянутые выше соглашения Авраама, в обмен на это получило признание Соединенными Штатами суверенитета над Западной Сахарой. В общем, понятно, кого именно Пирис называет террористами и чего в Вашингтоне и Брюсселе ждут от королевства.
Все эти разновекторные процессы говорят о том, что арабский мир пока далек от единства. Собственно, оно закончилось более тысячи лет назад, и Лига арабских государств, несмотря на свою богатую историю, не смогла его возродить. Однако регион, который традиционно считается зеркалом мировой политики, переживает очень серьезные перемены. И влияние этих процессов выходит далеко за его пределы.
20 октября, 08:00Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир