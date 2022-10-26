https://ria.ru/20221026/sammit-1826791889.html

Между хаосом и новым мировым порядком: арабский мир стоит перед выбором

Между хаосом и новым мировым порядком: арабский мир стоит перед выбором - РИА Новости, 26.10.2022

Между хаосом и новым мировым порядком: арабский мир стоит перед выбором

До столь ожидаемого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, который обещал стать историческим, остается еще целая неделя, но уже сейчас вокруг него... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:00

2022-10-26T08:00

2022-10-26T09:45

в мире

башар асад

фейсал микдад

рамтан ламамра

дамаск (город)

алжир (провинция)

лига арабских государств

нато

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До столь ожидаемого саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Алжире, который обещал стать историческим, остается еще целая неделя, но уже сейчас вокруг него появляются различные новости — от неожиданных до скандальных.Организация не собиралась в офлайн-формате с начала пандемии коронавируса, поэтому очная встреча изначально стала бы знаковой. Более того, предполагалось, что на саммите будут приняты важные решения.Одним из наиболее значимых шагов должно было стать возвращение сирийского правительства в организацию — членство страны было приостановлено еще в ноябре 2011 года. Что характерно, это решение уже тогда вызывало вопросы не только и не столько с политической точки зрения — это бы никого не удивило, — сколько с правовой. В соответствии с уставом ЛАГ, исключение возможно только после принятия единогласной резолюции, при этом голос самой Сирии в данном вопросе не учитывался бы. Однако тогда против проголосовали Ливан и Йемен, а Ирак воздержался.Все это время место сирийского правительства занимала оппозиция, однако длительный перерыв в саммитах пошел Дамаску на пользу и возвращение представителей Башара Асада из теоретической и очень отдаленной перспективы превратилось в реальную возможность. За время пандемии Сирия существенно укрепила отношения со своими заклятыми друзьями: возобновилось авиасообщение с Саудовской Аравией, вновь открылось посольство Объединенных Арабских Эмиратов, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян посетил Дамаск с официальным визитом, на границе с Иорданией была создана особая экономическая зона.Но столь ожидаемого возвращения не случится — в сентябре глава МИД Сирии Фейсал Микдад после переговоров со своим алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой заявил, что Дамаск не планирует поднимать этот вопрос. В этой связи стоит отметить, что Алжир был одним из наиболее последовательных — насколько это возможно на Ближнем Востоке — сторонников возвращения Сирии в ЛАГ.При этом есть предположения, что именно принимающая сторона стала в конечном счете инициатором отмены триумфального возвращения — по крайней мере в этом году.Еще более неожиданной новостью для саммита стала отмена участия в мероприятии наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Официальная причина — медицинские противопоказания. Врачи рекомендовали главе правительства королевства воздержаться от долгих авиаперелетов, чтобы избежать последствий для среднего уха. Интересное обстоятельство заключается в том, что в ноябре бин Салман должен посетить Индию и Пакистан и об отмене этих визитов пока не сообщалось.Вместо него саудовскую делегацию возглавит министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.И здесь очень "в строку" вспоминаются противоречия между Алжиром и Эр-Риядом: наиболее основные из них вызваны тесными связями североафриканской республики с Ираном (отсюда и разногласия по Сирии) и соглашениями Авраама — серии договоров между Израилем и несколькими арабскими странами о нормализации отношений, которую очень активно лоббировал Вашингтон. Сами саудиты соглашения не подписывали, зато это сделали их ближайшие союзники — ОАЭ.Отсутствие бин Салмана оставляет эти разногласия в подвешенном состоянии, но далеко идущие выводы делать рано: у де-факто главы королевства и без того забот хватает: накануне в Эр-Рияде стартовал "Давос в пустыне". В инвестиционном форуме Future Investment Initiative принимают участие около семи тысяч человек. Это первый случай, когда туда не пригласили представителей администрации президента США. При этом в самих Соединенных Штатах появлялись слухи о том, что Белый дом отговаривает американские компании от участия в мероприятии — опровергать их пришлось координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джону Кирби. Ах да, название у форума в этом году весьма красноречивое: "Инвестиции в будущее: строя новый мировой порядок".Но вернемся к саммиту Лиги арабских государств. На фоне несбывшихся ожиданий есть и обстоятельства, которые придают этому мероприятию большую политическую значимость.В Алжире ожидается присутствие короля Марокко Мухаммада VI. И такая поездка открывает окно возможностей для обсуждения целого ряда вопросов в очень непростых отношениях между двумя странами, главный из которых — будущее Западной Сахары.Но перспективы урегулирования конфликта в этой стране омрачает вчерашний визит в Марокко генерального секретаря НАТО Хавьера Коломины Пириса, который пел хвалебные оды Рабату как "ключевому игроку в сфере борьбы с терроризмом в регионе". Марокко было одной из стран, которые подписали упомянутые выше соглашения Авраама, в обмен на это получило признание Соединенными Штатами суверенитета над Западной Сахарой. В общем, понятно, кого именно Пирис называет террористами и чего в Вашингтоне и Брюсселе ждут от королевства.Все эти разновекторные процессы говорят о том, что арабский мир пока далек от единства. Собственно, оно закончилось более тысячи лет назад, и Лига арабских государств, несмотря на свою богатую историю, не смогла его возродить. Однако регион, который традиционно считается зеркалом мировой политики, переживает очень серьезные перемены. И влияние этих процессов выходит далеко за его пределы.Для России стабилизация Ближнего Востока была бы одной из ключевых гарантий безопасности ее южных рубежей. США же стремятся посеять здесь контролируемый хаос. И события последних месяцев убеждают, что Москва на этом поле пока обыгрывает Вашингтон, но до окончательной победы еще далеко.

https://ria.ru/20220917/siriya-1817479950.html

https://ria.ru/20221016/obvineniya-1824465134.html

https://ria.ru/20221025/ssha-1826782235.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

дамаск (город)

алжир (провинция)

сирия

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в мире, башар асад, фейсал микдад, рамтан ламамра, дамаск (город), алжир (провинция), лига арабских государств, нато, сирия, авторы