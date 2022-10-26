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Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил - РИА Новости, 26.10.2022
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Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил
Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил - РИА Новости, 26.10.2022
Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:04
2022-10-26T09:04
россия
сахалинская область
курильские острова
валерий лимаренко
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
киев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию.Первый парламентский саммит "Крымской платформы" прошел в Загребе накануне. Выступая на нем по видеосвязи, Зеленский предложил распространить формат саммита на Абхазию, Приднестровье и Курильские острова."Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны", – написал Лимаренко в Telegram-канале.Он выразил убежденность в том, что, "какие бы громкие заявления ни делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей"."Когда-то за них бились наши деды и прадеды, проливая свою кровь, и ни у кого нет никакого морального права даже поднимать вопрос об их принадлежности. А если такое желание возникнет, наша армия сможет дать достойный и решительный отпор", - подчеркнул губернатор.Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году международный саммит "Крымской платформы", на котором, в том числе, обсуждаются пути возвращения Украиной контроля над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров называл шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", и является, по оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чрезвычайно недружественным России мероприятием.Верховная рада Украины в октябре приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20221013/tof-1823567059.html
https://ria.ru/20221007/kurily-1822287319.html
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россия, сахалинская область, курильские острова, валерий лимаренко, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, киев
Россия, Сахалинская область, Курильские острова, Валерий Лимаренко, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, Киев
09:04 26.10.2022
 
Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил

Глава Сахалина: слова Зеленского о принадлежности Курил говорят о желании развалить Россию

© РИА Новости / Андрей Зима / Перейти в медиабанкПорт Южно-Курильска
Порт Южно-Курильска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Андрей Зима
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Порт Южно-Курильска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию.
Первый парламентский саммит "Крымской платформы" прошел в Загребе накануне. Выступая на нем по видеосвязи, Зеленский предложил распространить формат саммита на Абхазию, Приднестровье и Курильские острова.
Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 05:21
На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника
"Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
Он выразил убежденность в том, что, "какие бы громкие заявления ни делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей".
"Когда-то за них бились наши деды и прадеды, проливая свою кровь, и ни у кого нет никакого морального права даже поднимать вопрос об их принадлежности. А если такое желание возникнет, наша армия сможет дать достойный и решительный отпор", - подчеркнул губернатор.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году международный саммит "Крымской платформы", на котором, в том числе, обсуждаются пути возвращения Украиной контроля над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров называл шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", и является, по оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чрезвычайно недружественным России мероприятием.
Верховная рада Украины в октябре приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Маяк на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:34
Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"
 
РоссияСахалинская областьКурильские островаВалерий ЛимаренкоВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВерховная Рада УкраиныКиев
 
 
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