Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил
Глава Сахалина: слова Зеленского о принадлежности Курил говорят о желании развалить Россию
Порт Южно-Курильска. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию.
13 октября, 05:21На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника
"Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны", – написал Лимаренко в Telegram-канале.
Он выразил убежденность в том, что, "какие бы громкие заявления ни делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей".
"Когда-то за них бились наши деды и прадеды, проливая свою кровь, и ни у кого нет никакого морального права даже поднимать вопрос об их принадлежности. А если такое желание возникнет, наша армия сможет дать достойный и решительный отпор", - подчеркнул губернатор.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году международный саммит "Крымской платформы", на котором, в том числе, обсуждаются пути возвращения Украиной контроля над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров называл шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", и является, по оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чрезвычайно недружественным России мероприятием.
Верховная рада Украины в октябре приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
7 октября, 16:34Рада признала Южные Курилы "оккупированной территорией Японии"