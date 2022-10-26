https://ria.ru/20221026/sakhalin-1826817758.html

Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил

Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил - РИА Новости, 26.10.2022

Глава Сахалина ответил на высказывания Зеленского о принадлежности Курил

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:04

2022-10-26T09:04

2022-10-26T09:04

россия

сахалинская область

курильские острова

валерий лимаренко

владимир зеленский

сергей лавров

верховная рада украины

киев

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что заявления Владимира Зеленского, касающиеся Курильских островов, свидетельствуют о давнем желании Киева развалить Россию.Первый парламентский саммит "Крымской платформы" прошел в Загребе накануне. Выступая на нем по видеосвязи, Зеленский предложил распространить формат саммита на Абхазию, Приднестровье и Курильские острова."Такие откровенные посягательства на суверенитет России в очередной раз подчеркивают, что сейчас наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей. Ведь по риторике киевского режима отчетливо видно, что их всегда интересовал лишь развал нашей страны", – написал Лимаренко в Telegram-канале.Он выразил убежденность в том, что, "какие бы громкие заявления ни делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей"."Когда-то за них бились наши деды и прадеды, проливая свою кровь, и ни у кого нет никакого морального права даже поднимать вопрос об их принадлежности. А если такое желание возникнет, наша армия сможет дать достойный и решительный отпор", - подчеркнул губернатор.Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году международный саммит "Крымской платформы", на котором, в том числе, обсуждаются пути возвращения Украиной контроля над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров называл шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти", и является, по оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чрезвычайно недружественным России мероприятием.Верховная рада Украины в октябре приняла постановление о признании южных Курильских островов "оккупированной Россией территорией Японии". Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20221013/tof-1823567059.html

https://ria.ru/20221007/kurily-1822287319.html

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сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сахалинская область, курильские острова, валерий лимаренко, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины, киев