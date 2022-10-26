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Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета - РИА Новости, 26.10.2022
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Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета - РИА Новости, 26.10.2022
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета
Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
rutube
интернет
общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи общего пользования, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети", - сказал Хуторцев в рамках форума "Спектр".Вместе с тем, по его словам, для обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам."Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были в первую очередь направлены на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - ред.)", - добавил Хуторцев.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, интернет, общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube, Интернет, Общество
12:32 26.10.2022
 
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета

ГРЧЦ: Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети

© Фото : Freepik / Racool_studioДевушка во время работы в интернете
Девушка во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Freepik / Racool_studio
Девушка во время работы в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи общего пользования, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.
"В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети", - сказал Хуторцев в рамках форума "Спектр".
Вместе с тем, по его словам, для обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам.
"Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были в первую очередь направлены на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - ред.)", - добавил Хуторцев.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)RutubeИнтернетОбщество
 
 
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