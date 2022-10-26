https://ria.ru/20221026/runet-1826874314.html

Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета

Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета - РИА Новости, 26.10.2022

Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета

Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

rutube

интернет

общество

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи общего пользования, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети", - сказал Хуторцев в рамках форума "Спектр".Вместе с тем, по его словам, для обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам."Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были в первую очередь направлены на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - ред.)", - добавил Хуторцев.

https://ria.ru/20221021/shkola-1825585156.html

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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, интернет, общество