https://ria.ru/20221026/runet-1826874314.html
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета - РИА Новости, 26.10.2022
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета
Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
2022-10-26T12:32
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
rutube
интернет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825652934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_509d2d9894ee3f22fc6ad15b14cb898f.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи общего пользования, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев."В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети", - сказал Хуторцев в рамках форума "Спектр".Вместе с тем, по его словам, для обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам."Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были в первую очередь направлены на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - ред.)", - добавил Хуторцев.
https://ria.ru/20221021/shkola-1825585156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825652934_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_07a384f7343a74054c7171ee5556668c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube, интернет, общество
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube, Интернет, Общество
Рунет сможет работать автономно в случае отключения от Интернета
ГРЧЦ: Рунет сможет работать автономно в случае отключения от глобальной сети
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российский сегмент интернета сможет работать автономно в случае его отключения от глобальной сети, это показали учения по устойчивости и безопасности сети связи общего пользования, заявил директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.
"В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube
. Учения показали готовность российского сегмента сети "Интернет" к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети", - сказал Хуторцев в рамках форума "Спектр".
Вместе с тем, по его словам, для обеспечения надежности функционирования российских ресурсов сети необходимо обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек, а также обеспечить доступное и массовое использование российских сертификатов ключей шифрования для доступа к российским ресурсам.
"Мы каждый год проводим учения по устойчивости и безопасности сетей связи. В этом году учения были в первую очередь направлены на кибербезопасность, мы потренировались отражать DDoS-атаки, провели много совместных мероприятий на базе ТСПУ (технических средств противодействия угрозам - ред.)", - добавил Хуторцев.