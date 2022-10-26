https://ria.ru/20221026/rubens-1826991293.html
Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов
Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022
Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов
Картину Питера Пауля Рубенса "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" выставили на аукцион Sotheby’s. Торги пройдут в январе. Эстимейт лота достигает 25-35 РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:39
2022-10-26T18:39
2022-10-26T18:49
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Питера Пауля Рубенса "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" выставили на аукцион Sotheby’s. Торги пройдут в январе. Эстимейт лота достигает 25-35 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Ожидается, что работа войдет в число самых дорогих произведений старых мастеров."Это одна из самых сильных картин, когда-либо созданных Рубенсом", — считает Джордж Вахтер, председатель аукционного дома.На протяжении 200 лет полотно считалось утерянным. Его заново открыли лишь в 1998 году. Датируется оно приблизительно 1609 годом. В это время художник вернулся из Италии в родную Фландрию.На картине представлен библейский сюжет. Изображен момент, когда падчерице иудейского царя Ирода Саломее приносят голову Иоанна Крестителя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, питер пауль рубенс, аукцион
Культура, Новости культуры, Искусство, Питер Пауль Рубенс, Аукцион
18:39 26.10.2022 (обновлено: 18:49 26.10.2022)
Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов
"Саломею" Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов на аукционе Sotheby’s
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Картину Питера Пауля Рубенса "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" выставили на аукцион Sotheby’s. Торги пройдут в январе. Эстимейт лота достигает 25-35 миллионов долларов, сообщает
The Guardian.
Ожидается, что работа войдет в число самых дорогих произведений старых мастеров.
"Это одна из самых сильных картин, когда-либо созданных Рубенсом", — считает Джордж Вахтер, председатель аукционного дома.
На протяжении 200 лет полотно считалось утерянным. Его заново открыли лишь в 1998 году. Датируется оно приблизительно 1609 годом. В это время художник вернулся из Италии в родную Фландрию.
На картине представлен библейский сюжет. Изображен момент, когда падчерице иудейского царя Ирода Саломее приносят голову Иоанна Крестителя.