https://ria.ru/20221026/rubens-1826991293.html

Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов

Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов - РИА Новости, 26.10.2022

Картину Рубенса планируют продать за 35 миллионов долларов

Картину Питера Пауля Рубенса "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" выставили на аукцион Sotheby’s. Торги пройдут в январе. Эстимейт лота достигает 25-35 РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:39

2022-10-26T18:39

2022-10-26T18:49

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Картину Питера Пауля Рубенса "Саломея с головой святого Иоанна Крестителя" выставили на аукцион Sotheby’s. Торги пройдут в январе. Эстимейт лота достигает 25-35 миллионов долларов, сообщает The Guardian. Ожидается, что работа войдет в число самых дорогих произведений старых мастеров."Это одна из самых сильных картин, когда-либо созданных Рубенсом", — считает Джордж Вахтер, председатель аукционного дома.На протяжении 200 лет полотно считалось утерянным. Его заново открыли лишь в 1998 году. Датируется оно приблизительно 1609 годом. В это время художник вернулся из Италии в родную Фландрию.На картине представлен библейский сюжет. Изображен момент, когда падчерице иудейского царя Ирода Саломее приносят голову Иоанна Крестителя.

https://ria.ru/20220807/digitalart-1807546711.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, питер пауль рубенс, аукцион