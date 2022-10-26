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Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/rogozin-1826828333.html
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.10.2022
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:05
2022-10-26T11:34
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
дмитрий рогозин
александр бородай
нато
безопасность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции."С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — написал он.По его словам, бойцы в зоне СВО оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника."Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", — добавил Рогозин.Тем не менее, подчеркнул он, характер войны изменился, сейчас приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага."НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений", — заключил бывший глава "Роскосмоса".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221026/veterany-1826825584.html
https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html
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россия, донбасс, дмитрий рогозин, александр бородай, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Дмитрий Рогозин, Александр Бородай, НАТО, Безопасность
10:05 26.10.2022 (обновлено: 11:34 26.10.2022)
 
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что объехал участки фронта в зоне спецоперации

© Фото : Дмитрий Рогозин/TalegramДмитрий Рогозин во время поездки на Донбасс
Дмитрий Рогозин во время поездки на Донбасс - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Дмитрий Рогозин/Talegram
Дмитрий Рогозин во время поездки на Донбасс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции.
"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — написал он.
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По его словам, бойцы в зоне СВО оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника.
"Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", — добавил Рогозин.
Тем не менее, подчеркнул он, характер войны изменился, сейчас приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага.
"НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений", — заключил бывший глава "Роскосмоса".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДмитрий РогозинАлександр БородайНАТОБезопасность
 
 
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