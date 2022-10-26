https://ria.ru/20221026/rogozin-1826828333.html
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.10.2022
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:05
2022-10-26T10:05
2022-10-26T11:34
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
дмитрий рогозин
александр бородай
нато
безопасность
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции."С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — написал он.По его словам, бойцы в зоне СВО оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника."Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", — добавил Рогозин.Тем не менее, подчеркнул он, характер войны изменился, сейчас приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага."НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений", — заключил бывший глава "Роскосмоса".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221026/veterany-1826825584.html
https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, дмитрий рогозин, александр бородай, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Дмитрий Рогозин, Александр Бородай, НАТО, Безопасность
10:05 26.10.2022 (обновлено: 11:34 26.10.2022)
Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации
Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что объехал участки фронта в зоне спецоперации
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал
в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции.
"С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — написал он.
По его словам, бойцы в зоне СВО оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника.
"Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", — добавил Рогозин.
Тем не менее, подчеркнул он, характер войны изменился, сейчас приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага.
"НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений", — заключил бывший глава "Роскосмоса".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.