https://ria.ru/20221026/rogozin-1826828333.html

Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации

Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации - РИА Новости, 26.10.2022

Рогозин рассказал о посещении участков фронта в зоне спецоперации

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:05

2022-10-26T10:05

2022-10-26T11:34

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

дмитрий рогозин

александр бородай

нато

безопасность

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в Telegram-канале о поездке в зону специальной военной операции."С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", — написал он.По его словам, бойцы в зоне СВО оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника."Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", — добавил Рогозин.Тем не менее, подчеркнул он, характер войны изменился, сейчас приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага."НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений", — заключил бывший глава "Роскосмоса".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221026/veterany-1826825584.html

https://ria.ru/20221022/dobrovolets-1825899979.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, дмитрий рогозин, александр бородай, нато, безопасность