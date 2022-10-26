https://ria.ru/20221026/reparatsii-1826873536.html

В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии

В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии - РИА Новости, 26.10.2022

В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии

Сенат (верхняя палата парламента) Польши отложил рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии за ущерб Второй мировой войны, сообщал вице-спикер... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

2022-10-26T12:32

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ВАРШАВА, 26 окт – РИА Новости. Сенат (верхняя палата парламента) Польши отложил рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии за ущерб Второй мировой войны, сообщал вице-спикер сената Марек Пенк.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота.В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Сенатская комиссия по иностранным делам и делам Европейского союза должна была в среду рассмотреть проект резолюции по вопросу требования Польшей возмещения ущерба, причиненного Германией во время Второй мировой войны. Данную резолюцию предложили сенаторы от правящей партии Польши "Право и справедливость", которые в верхней палате парламента имеют меньшинство."Сенаторы тотальной оппозиции отложили работу по резолюции о репарациях. В Сенате нет политической воли для того, чтобы усилить позицию правительства Польской Республики по этому вопросу. Они также не осмеливаются отклонить резолюцию. Господу Богу свечку, а дьяволу огарок", - написал Пенк в Twitter.В проекте резолюции содержится призыв к правительству Германии "однозначно принять политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия и вред, причиненные Польше и ее гражданам в результате Второй мировой войны.

https://ria.ru/20221006/mid-1821862797.html

https://ria.ru/20221005/germaniya-1821793145.html

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в мире, польша, германия, право и справедливость, берлин (город)