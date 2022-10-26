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В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 26.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221026/ravvin-1826872071.html
В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах
В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 26.10.2022
В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах
Лидеры российской еврейской общины призвали власти и общество немедленно отреагировать на слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:29
2022-10-26T12:29
религия
берл лазар
россия
украина
федерация еврейских общин россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры российской еврейской общины призвали власти и общество немедленно отреагировать на слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о хасидах, назвав их "антисемитским бредом".Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что “главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами”.“Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не “сектой”, а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма. Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом. Что касается идеологии Хабада, вопреки вымыслам г-на Павлова, она, решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога”, – говорится в заявлении главного раввина России Берла Лазара, текст которого предоставлен РИА Новости Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).По мнению Лазара, слова Павлова “можно бы было назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но занимаемый им пост не позволяет этого сделать”.“Новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны”, – заявил Лазар.Президент ФЕОР раввин Александр Борода, в свою очередь, назвал заявление Павлова недопустимым и оскорбительным невежеством, подчеркнув необходимость обратить внимание на степень осведомленности человека высокого чина о традиционных конфессиях России и их течениях. “Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми”, – цитируют раввина в пресс-службе ФЕОР.“Любавичские хасиды принадлежат не к некой “секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. Человек столь важной должности обязан уметь различать такие вещи, и община рассчитывает, что в Совете Безопасности обратят внимание на данное высказывание и отнесутся к нему с должной серьезностью. Совет безопасности призван сохранять спокойствие внутри общества, а не конструировать мнимые угрозы”, – заключил раввин.
https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html
https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html
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берл лазар, россия, украина, федерация еврейских общин россии
Религия, Берл Лазар, Россия, Украина, Федерация еврейских общин России
12:29 26.10.2022
 
В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах

Главный раввин России призвал отреагировать на слова помощника секретаря Совбеза о хасидах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса
Встреча президента РФ В. Путина с представителями Европейского еврейского конгресса - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры российской еврейской общины призвали власти и общество немедленно отреагировать на слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о хасидах, назвав их "антисемитским бредом".
Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что “главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами”.
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“Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не “сектой”, а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма. Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом. Что касается идеологии Хабада, вопреки вымыслам г-на Павлова, она, решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога”, – говорится в заявлении главного раввина России Берла Лазара, текст которого предоставлен РИА Новости Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).
По мнению Лазара, слова Павлова “можно бы было назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но занимаемый им пост не позволяет этого сделать”.
“Новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны”, – заявил Лазар.
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Президент ФЕОР раввин Александр Борода, в свою очередь, назвал заявление Павлова недопустимым и оскорбительным невежеством, подчеркнув необходимость обратить внимание на степень осведомленности человека высокого чина о традиционных конфессиях России и их течениях.
“Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми”, – цитируют раввина в пресс-службе ФЕОР.
“Любавичские хасиды принадлежат не к некой “секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. Человек столь важной должности обязан уметь различать такие вещи, и община рассчитывает, что в Совете Безопасности обратят внимание на данное высказывание и отнесутся к нему с должной серьезностью. Совет безопасности призван сохранять спокойствие внутри общества, а не конструировать мнимые угрозы”, – заключил раввин.
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