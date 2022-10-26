https://ria.ru/20221026/ravvin-1826872071.html

В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах

В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах - РИА Новости, 26.10.2022

В еврейской общине возмутились словам помощника секретаря Совбеза о хасидах

Лидеры российской еврейской общины призвали власти и общество немедленно отреагировать на слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:29

2022-10-26T12:29

2022-10-26T12:29

религия

берл лазар

россия

украина

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Лидеры российской еврейской общины призвали власти и общество немедленно отреагировать на слова помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова о хасидах, назвав их "антисемитским бредом".Ранее Павлов в колонке в газете "Аргументы и факты" заявил о необходимости "десатанизации" Украины, которую "киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту", а также написал, что “главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами”.“Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не “сектой”, а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день — наиболее крупным движением в рамках хасидизма. Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом. Что касается идеологии Хабада, вопреки вымыслам г-на Павлова, она, решительно отвергая идолопоклонство, проповедует при этом как раз уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку, поскольку все мы суть дети единого Бога”, – говорится в заявлении главного раввина России Берла Лазара, текст которого предоставлен РИА Новости Федерацией еврейских общин России (ФЕОР).По мнению Лазара, слова Павлова “можно бы было назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но занимаемый им пост не позволяет этого сделать”.“Новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны”, – заявил Лазар.Президент ФЕОР раввин Александр Борода, в свою очередь, назвал заявление Павлова недопустимым и оскорбительным невежеством, подчеркнув необходимость обратить внимание на степень осведомленности человека высокого чина о традиционных конфессиях России и их течениях. “Трансляция данного мнения в СМИ способствует возникновению межконфессиональных конфликтов и реальному разладу между людьми”, – цитируют раввина в пресс-службе ФЕОР.“Любавичские хасиды принадлежат не к некой “секте”, а к одному из исконно российских направлений иудаизма, широко распространенному в современной России, участвующему в религиозной, культурной, образовательной и общественной жизни страны. Человек столь важной должности обязан уметь различать такие вещи, и община рассчитывает, что в Совете Безопасности обратят внимание на данное высказывание и отнесутся к нему с должной серьезностью. Совет безопасности призван сохранять спокойствие внутри общества, а не конструировать мнимые угрозы”, – заключил раввин.

https://ria.ru/20220908/ravviny-1815436735.html

https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html

https://ria.ru/20221025/ponyatiya-1826668537.html

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берл лазар, россия, украина, федерация еврейских общин россии