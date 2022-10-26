Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил, что мир становится многополярным - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/putin-1826929958.html
Путин отметил, что мир становится многополярным
Путин отметил, что мир становится многополярным - РИА Новости, 26.10.2022
Путин отметил, что мир становится многополярным
Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:43
2022-10-26T14:53
владимир путин
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_2:553:2659:2048_1920x0_80_0_0_23bd054446a88022e3b2439a23c50621.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин."Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств ", - сказал он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Путин уточнил, что речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.
https://ria.ru/20221025/iran-1826443970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_385:628:2279:2048_1920x0_80_0_0_56674851b7168a975b48e2eedd323ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
14:43 26.10.2022 (обновлено: 14:53 26.10.2022)
 
Путин отметил, что мир становится многополярным

Путин: мир становится многополярным, но некоторые участники пытаются не допустить этого

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин.
"Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств ", - сказал он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
Путин уточнил, что речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:15
Лидер Ирана заявил, что считает ШОС одним из центров многополярного мира
 
Владимир ПутинРоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала