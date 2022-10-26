https://ria.ru/20221026/putin-1826929958.html
Путин отметил, что мир становится многополярным
Путин отметил, что мир становится многополярным - РИА Новости, 26.10.2022
Путин отметил, что мир становится многополярным
Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:43
2022-10-26T14:43
2022-10-26T14:53
владимир путин
россия
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_2:553:2659:2048_1920x0_80_0_0_23bd054446a88022e3b2439a23c50621.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин."Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств ", - сказал он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Путин уточнил, что речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.
https://ria.ru/20221025/iran-1826443970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826735397_385:628:2279:2048_1920x0_80_0_0_56674851b7168a975b48e2eedd323ca1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, снг
Владимир Путин, Россия, СНГ
14:43 26.10.2022 (обновлено: 14:53 26.10.2022)
Путин отметил, что мир становится многополярным
Путин: мир становится многополярным, но некоторые участники пытаются не допустить этого