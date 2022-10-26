https://ria.ru/20221026/putin-1826929958.html

Путин отметил, что мир становится многополярным

Путин отметил, что мир становится многополярным - РИА Новости, 26.10.2022

Путин отметил, что мир становится многополярным

Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:43

2022-10-26T14:43

2022-10-26T14:53

владимир путин

россия

снг

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мир становится многополярным на наших глазах, но некоторые страны пытаются удержать гегемонию любыми способами, заявил президент России Владимир Путин."Буквально на наших глазах мир меняется и действительно становится многополярным. Однако некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить свою шатающуюся гегемонию, задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств ", - сказал он, выступая на заседании совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Путин уточнил, что речь идет как о сломе правовых механизмов стратегической стабильности, так и о введении односторонних санкций в отношении несогласных со своей политикой.

https://ria.ru/20221025/iran-1826443970.html

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владимир путин, россия, снг