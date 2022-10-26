https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826871611.html

В Росавиации рассказали, как изменилась стоимость перелетов по стране

В Росавиации рассказали, как изменилась стоимость перелетов по стране - РИА Новости, 26.10.2022

В Росавиации рассказали, как изменилась стоимость перелетов по стране

Стоимость авиабилетов по РФ осенью 2022 года с прошлого года не выросла, сообщает Росавиация со ссылкой на данные авиаперевозчиков. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:31

2022-10-26T15:31

2022-10-26T15:31

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

авиабилеты

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Стоимость авиабилетов по РФ осенью 2022 года с прошлого года не выросла, сообщает Росавиация со ссылкой на данные авиаперевозчиков.Замруководителя ведомства Владимир Потешкин провел совещание с участием представителей 22 ведущих российских авиакомпаний с целью мониторинга реализации программы развития авиаперевозок."По данным участников рынка, осенью 2022 года стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты сохраняется на уровне показателей прошлого года. При этом на ряде направлений отмечается снижение тарифов", — говорится в сообщении Росавиации по итогам совещания.Представители авиакомпании проинформировали, что для предоставления дополнительных возможностей для пассажиров они продолжают проводить рекламные распродажи и промоакции.Кроме того, участники рынка прорабатывают открытие новых маршрутов и увеличивают частоту выполнения полетов на рейсах, где наблюдается спрос на авиаперевозки.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), авиабилеты