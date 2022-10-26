https://ria.ru/20221026/proekt-1827006701.html
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособий всем безработным
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособий всем безработным - РИА Новости, 26.10.2022
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособий всем безработным
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:51
общество
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными."Размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.В пояснительной записке уточняется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20221026/popravki-1826954092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособий всем безработным
Госдума приняла в I чтении проект об уравнивании пособия разным категориям безработных
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий выплату одинаковой суммы пособия гражданам предпенсионного возраста, независимо от даты признания их безработными.
"Размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей. Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В пояснительной записке уточняется, что перерасчет пособий по безработице будет осуществляться на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.