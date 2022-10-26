09:39 26.10.2022 (обновлено: 10:37 26.10.2022)
Житель Омска получил 18 лет колонии за убийство дочки, помешавшей ему спать
Жителю Омска дали 18 лет колонии за убийство дочки, разбудившей его просмотром мультиков
© Фото : СУ СК по Омской областиКомната, где проживала погибшая девочка
© Фото : СУ СК по Омской области
Комната, где проживала погибшая девочка
ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Кормиловский районный суд Омской области приговорил отца, убившего 4-летнюю дочку, которая помешала его пьяному сну просмотром мультиков, к 18 годам колонии строгого режима, сообщают региональные СУСК РФ и прокуратура.
Суд установил, что 40-летний житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области Василий Загаций 31 января выпивал дома с сожительницей, затем пара легла спать. Ночью Загацего разбудил шум телевизора – это его 4-летняя дочь смотрела по телевизору мультфильмы. Разозлившись, он нанес девочке четыре удара по голове, после чего задушил. Проснувшаяся мать "оттолкнула его от дочери, однако последняя признаков жизни уже не подавала", отмечает прокуратура.
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Ранее в СУСК сообщали, что мужчину арестовали по обвинению в убийстве малолетнего. После этого, по данным ведомства, двух младших детей "органы опеки изъяли у матери, которая злоупотребляла спиртными напитками". Прокуратура добавляет, что Загаций сначала признал свою вину, но на суде от сделанных признаний отказался, заявив о самооговоре.
"Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде 1 года ограничения свободы после отбытия основного наказания", - сказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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