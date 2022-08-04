https://ria.ru/20220804/ubiystvo-1807170623.html
В Омской области пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку
В Омской области пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 04.08.2022
В Омской области пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку
Житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области убил 4-летнюю дочку сожительницы из-за того, что девочка мешала ему спать, смотря мультики,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:32
2022-08-04T11:32
2022-08-04T11:32
происшествия
омская область
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ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области убил 4-летнюю дочку сожительницы из-за того, что девочка мешала ему спать, смотря мультики, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК по Омской области.Убийство произошло 1 февраля. Мужчина отдыхал у своей сожительницы. Он уже находился в состоянии алкогольного опьянения, но попросил у женщины еще одну бутылку водки, но та отказала и спрятала выпивку, что привело их к ссоре."Около часа ночи 4-летняя дочь сожительницы стала смотреть по телевизору мультфильмы, мешая спать отчиму. Проявляя агрессию и жестокость, обвиняемый нанес девочке четыре удара по лицу и голове, после чего задушил. На шум проснулась спавшая в соседней комнате мать девочки, которая сообщила родственнице о случившемся. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть девочки", - рассказали в пресс-службе.Мужчину задержали в этот же день и арестовали, его обвиняют в убийстве малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии. Двух других малолетних детей органы опеки изъяли у матери, поскольку та злоупотребляет алкоголем.Также возбуждено уголовное дело в отношении работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни ребенка в неблагополучной семье. Они обвиняются в халатности.Расследование по убийству девочки завершено. Дело готовится к передаче в суд. Обвиняемому грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1807085717.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
В Омской области пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку
В Омской области пьяный отчим убил четырехлетнюю девочку, которая мешала ему спать
ОМСК, 4 авг - РИА Новости. Житель деревни Кольцово Кормиловского района Омской области убил 4-летнюю дочку сожительницы из-за того, что девочка мешала ему спать, смотря мультики, рассказали журналистам в пресс-службе СУСК по Омской области.
Убийство произошло 1 февраля. Мужчина отдыхал у своей сожительницы. Он уже находился в состоянии алкогольного опьянения, но попросил у женщины еще одну бутылку водки, но та отказала и спрятала выпивку, что привело их к ссоре.
"Около часа ночи 4-летняя дочь сожительницы стала смотреть по телевизору мультфильмы, мешая спать отчиму. Проявляя агрессию и жестокость, обвиняемый нанес девочке четыре удара по лицу и голове, после чего задушил. На шум проснулась спавшая в соседней комнате мать девочки, которая сообщила родственнице о случившемся. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть девочки", - рассказали в пресс-службе.
Мужчину задержали в этот же день и арестовали, его обвиняют в убийстве малолетнего, который в силу возраста находился в беспомощном состоянии. Двух других малолетних детей органы опеки изъяли у матери, поскольку та злоупотребляет алкоголем.
Также возбуждено уголовное дело в отношении работников профилактических служб, в обязанности которых входил контроль за условиями жизни ребенка в неблагополучной семье. Они обвиняются в халатности.
Расследование по убийству девочки завершено. Дело готовится к передаче в суд. Обвиняемому грозит пожизненный срок.