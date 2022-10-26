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Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину - РИА Новости, 26.10.2022
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Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину
Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину - РИА Новости, 26.10.2022
Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который на этой неделе посетил Москву, приехал на Украину, сообщил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:38
2022-10-26T18:38
в мире
умаро сиссоко эмбало
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
гвинея-бисау
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который на этой неделе посетил Москву, приехал на Украину, сообщил в среду Владимир Зеленский.Ранее президент Гвинеи-Бисау находился в России с официальным визитом. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной."Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать вас на Украине", - говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221025/dialog-1826645051.html
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в мире, умаро сиссоко эмбало, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, гвинея-бисау
В мире, Умаро Сиссоко Эмбало, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Гвинея-Бисау
18:38 26.10.2022
 
Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину

Президент Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау Эмбало приехал на Украину

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который на этой неделе посетил Москву, приехал на Украину, сообщил в среду Владимир Зеленский.
Ранее президент Гвинеи-Бисау находился в России с официальным визитом. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 15:06Специальная военная операция на Украине
Президент Гвинеи-Бисау выразил надежду, что Россия и Украина наладят диалог
"Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать вас на Украине", - говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 11:38
Глава МИД Украины прервал тур по Африке
 
В миреУмаро Сиссоко ЭмбалоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияГвинея-Бисау
 
 
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