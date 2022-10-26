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Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину

Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину - РИА Новости, 26.10.2022

Зеленский сообщил, что президент Гвинеи-Бисау приехал на Украину

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который на этой неделе посетил Москву, приехал на Украину, сообщил в среду Владимир Зеленский. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:38

2022-10-26T18:38

2022-10-26T18:38

в мире

умаро сиссоко эмбало

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который на этой неделе посетил Москву, приехал на Украину, сообщил в среду Владимир Зеленский.Ранее президент Гвинеи-Бисау находился в России с официальным визитом. Во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он выразил надежду на восстановление диалога между Россией и Украиной."Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало стал первым лидером африканского государства, посетившим нашу страну после 24 февраля. Рад приветствовать вас на Украине", - говорится в сообщении Зеленского в его Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221025/dialog-1826645051.html

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в мире, умаро сиссоко эмбало, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, гвинея-бисау