https://ria.ru/20221026/pozhar-1826958079.html

В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе

В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 26.10.2022

В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:50

2022-10-26T15:50

2022-10-26T15:50

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.35 на территории склада объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты МЧС проводят проливку и разборку сгоревшей конструкции.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

санкт-петербург

колпинский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)