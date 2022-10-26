https://ria.ru/20221026/pozhar-1826958079.html
В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе
В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 26.10.2022
В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:50
2022-10-26T15:50
2022-10-26T15:50
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Открытое горение на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга ликвидировано на площади 12 тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 15.35 на территории склада объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты МЧС проводят проливку и разборку сгоревшей конструкции.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге ликвидировали открытое горение на складе
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Колпинском районе Петербурга