https://ria.ru/20221026/posol-1827051064.html

Посол России в Британии выразил сомнение, что Украина победит в конфликте

Посол России в Британии выразил сомнение, что Украина победит в конфликте - РИА Новости, 26.10.2022

Посол России в Британии выразил сомнение, что Украина победит в конфликте

Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что ошибочно полагать, что Украина может одержать победу в конфликте. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:38

2022-10-26T21:38

2022-10-26T21:38

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин считает, что ошибочно полагать, что Украина может одержать победу в конфликте."Большая ошибка - считать, что Украина может выиграть эту битву. Это абсолютный стратегический просчет. Потенциал, который есть у России и Украины, несравним. В настоящее время Украина - это почти провалившееся государство", - заявил Келин в эфире телеканала CNN.По его словам, Украина сейчас живет только благодаря западным пожертвованиям и вооружению.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221026/predskazanie-1826981379.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, андрей келин, владимир путин, донбасс, россия, украина