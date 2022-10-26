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В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине

В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2022

В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине

Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:45

2022-10-26T01:45

2022-10-26T10:05

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.По его мнению, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки западных государств.Польский парламентарий считает, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Последствием ограничительных мер для США и стран Европы стала рекордная за десятилетия инфляция.На фоне проведения Россией военной спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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