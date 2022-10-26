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В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2022
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В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2022
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине
Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:45
2022-10-26T10:05
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.По его мнению, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки западных государств.Польский парламентарий считает, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Последствием ограничительных мер для США и стран Европы стала рекордная за десятилетия инфляция.На фоне проведения Россией военной спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, польша, мид польши, нато, москва, украина, россия, в мире, сша, европа
Владимир Путин, Польша, МИД Польши, НАТО, Москва, Украина, Россия, В мире, США, Европа
01:45 26.10.2022 (обновлено: 10:05 26.10.2022)
 
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине

Польский депутат Коваль: Запад откажется помогать Киеву после падения температуры в домах

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.
По его мнению, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки западных государств.
"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина", — подчеркнул Коваль.
Польский парламентарий считает, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом.
"Люди там десятилетиями живут в комфорте. Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали", — уточнил политик.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Последствием ограничительных мер для США и стран Европы стала рекордная за десятилетия инфляция.
На фоне проведения Россией военной спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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