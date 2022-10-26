https://ria.ru/20221026/pomosch-1826794519.html
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине - РИА Новости, 26.10.2022
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине
Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T01:45
2022-10-26T01:45
2022-10-26T10:05
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Запад может отказаться от помощи Киеву в случае падения температуры в домах, предположил в интервью Interia депутат сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.По его мнению, боевые действия на территории Украины продолжаются из-за поддержки западных государств.Польский парламентарий считает, что именно Германия и Франция могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергокризисом.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Европейская промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Последствием ограничительных мер для США и стран Европы стала рекордная за десятилетия инфляция.На фоне проведения Россией военной спецоперации Соединенные Штаты, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Украине. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российской армии.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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владимир путин, польша, мид польши, нато, москва, украина, россия, в мире, сша, европа
Владимир Путин, Польша, МИД Польши, НАТО, Москва, Украина, Россия, В мире, США, Европа
01:45 26.10.2022 (обновлено: 10:05 26.10.2022)
В Польше назвали условие для отказа от помощи Украине
Польский депутат Коваль: Запад откажется помогать Киеву после падения температуры в домах