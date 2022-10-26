Рейтинг@Mail.ru
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины - РИА Новости, 26.10.2022
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины
Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:28
2022-10-26T18:28
в мире
польша
украина
варшава
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/56/1510445643_0:250:4778:2938_1920x0_80_0_0_b8b79344b188bb55ef159014df7bbf22.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней страны.Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, следовательно, считает он, пристальное внимание необходимо уделить восстановлению городов.Однако читатели газеты не оценили стремления польских властей."Наглость в самом своем расцвете", - отметил Ula."Дуда, это разве война Польши с Россией?" - удивился Karol."Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?" - поинтересовался Pinokio."Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений", - высказался Milan."Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт", - написал другой юзер."Мы, поляки, насытились вашими антипольскими бреднями!" - заключил читатель.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/polsha-1827004984.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/duda-1825716573.html
https://ria.ru/20221026/reparatsii-1826873536.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151044/56/1510445643_265:0:4514:3187_1920x0_80_0_0_15f43939f57d5b3139e9539a721294a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, нато
В мире, Польша, Украина, Варшава, НАТО
18:28 26.10.2022
 
Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины

Читатели польской Interia резко отреагировали на планы Варшавы по поддержке Украины

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpaСвязанные флаги Евросоюза и Польши
Связанные флаги Евросоюза и Польши - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Связанные флаги Евросоюза и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней страны.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, следовательно, считает он, пристальное внимание необходимо уделить восстановлению городов.
Однако читатели газеты не оценили стремления польских властей.
"Наглость в самом своем расцвете", - отметил Ula.
"Дуда, это разве война Польши с Россией?" - удивился Karol.
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 17:44В мире
В Польше решили признать власти России "террористическим режимом"
"Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?" - поинтересовался Pinokio.
"Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений", - высказался Milan.
"Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт", - написал другой юзер.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:11В мире
"Крыша поехала": поляков вывела из себя публикация Дуды в поддержку Украины
"Мы, поляки, насытились вашими антипольскими бреднями!" - заключил читатель.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 12:32
В Польше отложили рассмотрение резолюции о военных репарациях от Германии
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала