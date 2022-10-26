Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины
Читатели польской Interia резко отреагировали на планы Варшавы по поддержке Украины
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpaСвязанные флаги Евросоюза и Польши
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
Связанные флаги Евросоюза и Польши. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней страны.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, следовательно, считает он, пристальное внимание необходимо уделить восстановлению городов.
Однако читатели газеты не оценили стремления польских властей.
"Наглость в самом своем расцвете", - отметил Ula.
"Дуда, это разве война Польши с Россией?" - удивился Karol.
"Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?" - поинтересовался Pinokio.
"Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений", - высказался Milan.
"Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт", - написал другой юзер.
"Мы, поляки, насытились вашими антипольскими бреднями!" - заключил читатель.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии