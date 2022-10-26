https://ria.ru/20221026/polsha-1827017888.html

Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины

Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины - РИА Новости, 26.10.2022

Поляков разозлили планы властей по поддержке Украины

Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:28

2022-10-26T18:28

2022-10-26T18:28

в мире

польша

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Читатели польской газеты Interia раскритиковали планы Варшавы по поддержке Украины, в том числе намерение участвовать в восстановлении инфраструктуры соседней страны.Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что с изменением времени года изменится и ход конфликта, следовательно, считает он, пристальное внимание необходимо уделить восстановлению городов.Однако читатели газеты не оценили стремления польских властей."Наглость в самом своем расцвете", - отметил Ula."Дуда, это разве война Польши с Россией?" - удивился Karol."Когда украинцы вернутся к себе? Когда Зеленский заплатит за размещение семьи в Польше?" - поинтересовался Pinokio."Совет безумцев, которые представляют стороны войны вместо поиска мирных решений", - высказался Milan."Они хотят отстроить чужую страну, хотя не могут даже увеличить добычу угля в Польше, ну или запретить его импорт", - написал другой юзер."Мы, поляки, насытились вашими антипольскими бреднями!" - заключил читатель.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/polsha-1827004984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/duda-1825716573.html

https://ria.ru/20221026/reparatsii-1826873536.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, варшава, нато