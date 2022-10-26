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В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 26.10.2022
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:07
2022-10-26T09:07
2022-10-26T09:07
туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 ноября", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, новости - туризм
Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Новости - Туризм
В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов
Ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 3 ноября