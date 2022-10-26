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В Кировской области три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов - РИА Новости, 26.10.2022
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В Кировской области три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов
В Кировской области три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов - РИА Новости, 26.10.2022
В Кировской области три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов
Три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов на станции Юрья Горьковской железной дороги в Кировской области, никто не пострадал, сообщает Приволжская... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:39
2022-10-26T11:39
происшествия
кировская область
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов на станции Юрья Горьковской железной дороги в Кировской области, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По предварительным данным, в среду около 00.37 на пути необщего пользования на станции Юрья Горьковской железной дороги при выезде на переводной стрелке произошел сход трех вагонов, груженых лесоматериалами, без опрокидывания."В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы верхнего строения пути. Задержек в движении поездов не допущено. Обстоятельства и причина схода устанавливаются", - говорится в сообщении.Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
11:39 26.10.2022
 
В Кировской области три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов

Три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов на станции Юрья Горьковской железной дороги

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкГрузовые составы
Грузовые составы - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Три вагона с лесоматериалами сошли с рельсов на станции Юрья Горьковской железной дороги в Кировской области, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, в среду около 00.37 на пути необщего пользования на станции Юрья Горьковской железной дороги при выезде на переводной стрелке произошел сход трех вагонов, груженых лесоматериалами, без опрокидывания.
"В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены элементы верхнего строения пути. Задержек в движении поездов не допущено. Обстоятельства и причина схода устанавливаются", - говорится в сообщении.
Кировская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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