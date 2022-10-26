https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826956956.html

Интеллектуальную платформу для чат-ботов создали при поддержке МСП Банка

Интеллектуальную платформу для чат-ботов создали при поддержке МСП Банка - РИА Новости, 26.10.2022

Интеллектуальную платформу для чат-ботов создали при поддержке МСП Банка

Компания "Промобот" при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП (КМСП) разработала интеллектуальную платформу для создания чат-ботов, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:48

2022-10-26T15:48

2022-10-26T15:48

мсп банк

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Компания "Промобот" при поддержке МСП Банка и Корпорации МСП (КМСП) разработала интеллектуальную платформу для создания чат-ботов, сообщает пресс-служба банка.Платформа разговорного искусственного интеллекта (ИИ) с использованием технологий машинного обучения Promobot Nested Chat создана специально для улучшения пользовательского взаимодействия и ответов на вопросы пользователей на различных сайтах. ИИ способен общаться с пользователем на естественном языке и автоматизировать коммуникации любой сложности, говорится в сообщении.Еще в качестве стартапа Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП. В дальнейшем под гарантию КМСП компания получила кредит МСП Банка на модернизацию производства в размере 50 миллионов рублей.С помощью платформы, пользователи могут создавать чат-боты для отдела кадров для экономии рабочего времени специалистов отдела кадров, чат-бота секретаря для экономии рабочего времени руководителя, чат-бота для отдела продаж для увеличения количества продаж, умных голосовых помощников для различных устройств.Диалоговая платформа понимает текст и разговорный язык, извлекая нужную информацию и предоставляя нативный ответ. В ходе работы, решение определяет тему обращения, основные и дополняющие запросы, задает уточняющие вопросы и обрабатывает нераспознанные. Есть возможность использования как преднастроенных шаблонов, так и создание индивидуальных решений."С 2015 года мы ведем разработку диалоговых систем и инструментов общения между роботом и человеком. В ходе работы мы часто получали запросы от банков, крупных ритейлеров, государственных организаций, представителей малого бизнеса на использование наших разработок на их онлайн ресурсах для общения с пользователями. Сейчас мы подготовили данное решение к использованию и активно выводим его на рынок. На данный момент решение планируют использовать некоторые телеком-операторы, а также несколько банков", - сказал директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" была основана в 2015 году в Перми, и в том же году стала резидентом Сколково. Сегодня автономные сервисные роботы Promobot трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка.

https://ria.ru/20221025/garantii-1826669158.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, корпорация мсп, россия