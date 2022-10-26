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Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей - РИА Новости, 26.10.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html
Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей
Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей - РИА Новости, 26.10.2022
Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей
Поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:13
2022-10-26T11:13
ямало-ненецкий автономный округ
частичная мобилизация в россии
ямал
тюмень
волноваха
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала посетил одно из мест расположения мобилизованных автономного округа в Тюмени. Будущие военнослужащие проходят здесь слаживание, изучают тактику ведения боя, тренируются в огневой подготовке, саперном деле и фортификации."Отдельно глава региона обсудил с начальником Тюменского гарнизона, генерал-майором Дмитрием Евмененко и командованием батальона оснащение ямальцев элементами индивидуальной защиты, средствами связи, боевой экипировкой. Правительством округа проводится постоянная работа по выявлению потребностей мобилизованных, закупке необходимого и оснащению им военнослужащих при отправке в места дальнейшего прохождения службы. На встрече с ямальцами губернатор подчеркнул, что всемерная поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямала", - говорится в сообщении.Особое внимание губернатор уделил материально-техническому оснащению ямальских мобилизованных. На складе при месте дислокации батальона уже готово к отправке все самое необходимое: дизель-генераторы, бензопилы, шанцевый инструмент, запасы продуктов и питьевой воды, теплые вещи. Закуплены также квадрокоптеры, полевые кухни и внедорожники. На складе при дислокации ямальцев собраны и коробки с гуманитарной помощью от земляков.Решение о дополнительной поддержке ямальцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей губернатор принял на одном из первых заседаний призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре. Сегодня военнослужащие уже получают единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей, а их семьи могут воспользоваться целым рядом льгот и мер поддержки, уточняют власти.
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частичная мобилизация в россии, ямал, тюмень, волноваха
Ямало-Ненецкий автономный округ, Частичная мобилизация в России, Ямал, Тюмень, Волноваха
11:13 26.10.2022
 

Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Глава Ямала посетил одно из мест расположения мобилизованных автономного округа в Тюмени. Будущие военнослужащие проходят здесь слаживание, изучают тактику ведения боя, тренируются в огневой подготовке, саперном деле и фортификации.
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"Отдельно глава региона обсудил с начальником Тюменского гарнизона, генерал-майором Дмитрием Евмененко и командованием батальона оснащение ямальцев элементами индивидуальной защиты, средствами связи, боевой экипировкой. Правительством округа проводится постоянная работа по выявлению потребностей мобилизованных, закупке необходимого и оснащению им военнослужащих при отправке в места дальнейшего прохождения службы. На встрече с ямальцами губернатор подчеркнул, что всемерная поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямала", - говорится в сообщении.
Особое внимание губернатор уделил материально-техническому оснащению ямальских мобилизованных. На складе при месте дислокации батальона уже готово к отправке все самое необходимое: дизель-генераторы, бензопилы, шанцевый инструмент, запасы продуктов и питьевой воды, теплые вещи. Закуплены также квадрокоптеры, полевые кухни и внедорожники. На складе при дислокации ямальцев собраны и коробки с гуманитарной помощью от земляков.
"Все материальные вопросы, которые возникали и еще пока возникают, мы будем решать. Выстраиваем максимально короткую связь с вашими командирами, чтобы максимально быстро решать любые трудности. У нас уже есть опыт быстрой логистики с территориями, благодаря активной работе по восстановлению Волновахи. Выплаты, которые положены у нас в регионе всем мобилизованным, уже начали поступать. Семьям определены дополнительные гарантии – у нас дома на Ямале ваши родные будут обеспечены вниманием и заботой", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Решение о дополнительной поддержке ямальцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей губернатор принял на одном из первых заседаний призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре. Сегодня военнослужащие уже получают единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей, а их семьи могут воспользоваться целым рядом льгот и мер поддержки, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЧастичная мобилизация в РоссииЯмалТюменьВолноваха
 
 
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