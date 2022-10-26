https://ria.ru/20221026/podderzhka-1826846089.html

Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей

Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей - РИА Новости, 26.10.2022

Губернатор ЯНАО назвал поддержку мобилизованных и их семей ключевой задачей

Поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:13

2022-10-26T11:13

2022-10-26T11:13

ямало-ненецкий автономный округ

частичная мобилизация в россии

ямал

тюмень

волноваха

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона.Глава Ямала посетил одно из мест расположения мобилизованных автономного округа в Тюмени. Будущие военнослужащие проходят здесь слаживание, изучают тактику ведения боя, тренируются в огневой подготовке, саперном деле и фортификации."Отдельно глава региона обсудил с начальником Тюменского гарнизона, генерал-майором Дмитрием Евмененко и командованием батальона оснащение ямальцев элементами индивидуальной защиты, средствами связи, боевой экипировкой. Правительством округа проводится постоянная работа по выявлению потребностей мобилизованных, закупке необходимого и оснащению им военнослужащих при отправке в места дальнейшего прохождения службы. На встрече с ямальцами губернатор подчеркнул, что всемерная поддержка мобилизованных и их семей – сейчас ключевая задача для властей Ямала", - говорится в сообщении.Особое внимание губернатор уделил материально-техническому оснащению ямальских мобилизованных. На складе при месте дислокации батальона уже готово к отправке все самое необходимое: дизель-генераторы, бензопилы, шанцевый инструмент, запасы продуктов и питьевой воды, теплые вещи. Закуплены также квадрокоптеры, полевые кухни и внедорожники. На складе при дислокации ямальцев собраны и коробки с гуманитарной помощью от земляков.Решение о дополнительной поддержке ямальцев, участвующих в специальной военной операции, и их семей губернатор принял на одном из первых заседаний призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО в сентябре. Сегодня военнослужащие уже получают единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей, а их семьи могут воспользоваться целым рядом льгот и мер поддержки, уточняют власти.

https://ria.ru/20221024/yamal-1826255502.html

ямал

тюмень

волноваха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

частичная мобилизация в россии, ямал, тюмень, волноваха