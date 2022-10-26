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В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае
В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае - РИА Новости, 26.10.2022
В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае
Бывший военный пилот США, работавший авиационным инструктором в Китае, арестован по запросу американских властей в Австралии, передал в среду телеканал ABC. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:51
2022-10-26T17:51
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Бывший военный пилот США, работавший авиационным инструктором в Китае, арестован по запросу американских властей в Австралии, передал в среду телеканал ABC.По его данным, полиция Австралии арестовала 54-летнего бывшего гражданина США Дэниела Эдмунда Даггана на прошлой неделе, 21 октября, в городке Орандж штата Новый Южный Уэльс, где он и предстал перед судом для последующей экстрадиции в Америку.Этот арест последовал за предупреждением Великобритании о том, чтобы десятки бывших военных летчиков прекратили работать в Китае, иначе им грозит арест по новым законам. Со своей стороны Австралия начала расследование, пытаясь выяснить, не работали ли на Китай ее бывшие военные летчики.Дагган работал в Китае в городе Циндао с 2017 по 2020 годы управляющим директором гонконгской консалтинговой компании AVIBIZ Limited. После ареста бывшего пилота США должны в течение 60 дней подать Австралии запрос на экстрадицию своего бывшего гражданина, даже если он уже стал австралийцем.
https://ria.ru/20221018/kitay-1824817274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, китай, сша
В мире, Австралия, Китай, США
В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае
ABC: бывшего военного пилота США арестовали в Австралии за работу авиаинструктором в Китае