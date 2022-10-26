https://ria.ru/20221026/pilot-1827006565.html

В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае

В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае - РИА Новости, 26.10.2022

В Австралии арестовали американского пилота за работу инструктором в Китае

Бывший военный пилот США, работавший авиационным инструктором в Китае, арестован по запросу американских властей в Австралии, передал в среду телеканал ABC. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:51

2022-10-26T17:51

2022-10-26T17:51

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австралия

китай

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Бывший военный пилот США, работавший авиационным инструктором в Китае, арестован по запросу американских властей в Австралии, передал в среду телеканал ABC.По его данным, полиция Австралии арестовала 54-летнего бывшего гражданина США Дэниела Эдмунда Даггана на прошлой неделе, 21 октября, в городке Орандж штата Новый Южный Уэльс, где он и предстал перед судом для последующей экстрадиции в Америку.Этот арест последовал за предупреждением Великобритании о том, чтобы десятки бывших военных летчиков прекратили работать в Китае, иначе им грозит арест по новым законам. Со своей стороны Австралия начала расследование, пытаясь выяснить, не работали ли на Китай ее бывшие военные летчики.Дагган работал в Китае в городе Циндао с 2017 по 2020 годы управляющим директором гонконгской консалтинговой компании AVIBIZ Limited. После ареста бывшего пилота США должны в течение 60 дней подать Австралии запрос на экстрадицию своего бывшего гражданина, даже если он уже стал австралийцем.

https://ria.ru/20221018/kitay-1824817274.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, австралия, китай, сша