https://ria.ru/20221026/peskov-1826903580.html

Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере

Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере - РИА Новости, 26.10.2022

Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере

Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

2022-10-26T13:38

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

белоруссия

россия

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия - наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.

https://ria.ru/20221026/belorussiya-1826815090.html

белоруссия

россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), белоруссия, россия, в мире