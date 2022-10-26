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Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере - РИА Новости, 26.10.2022
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Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере - РИА Новости, 26.10.2022
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере
Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:38
2022-10-26T13:38
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия - наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), белоруссия, россия, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Белоруссия, Россия, В мире
13:38 26.10.2022
 
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере

Песков: Белоруссия наш партнер и союзник, в том числе и в топливно-энергетической сфере

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия - наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
08:46
Премьер Белоруссии посетит Россию и Казахстан, сообщили СМИ
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)БелоруссияРоссияВ мире
 
 
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