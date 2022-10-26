https://ria.ru/20221026/peskov-1826903580.html
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере - РИА Новости, 26.10.2022
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере
Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:38
2022-10-26T13:38
2022-10-26T13:38
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия осуществляют активное взаимодействие в рамках Союзного государства, включая различные области энергетической сферы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы осуществляем очень активное взаимодействие в рамках Союзного государства, Белоруссия - наш ближайший партнер и союзник, в том числе осуществляется взаимодействие в сфере энергетики, в различных областях этой сферы. Вот все, что я могу сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли Россия субсидировать поставки белорусского дизельного топлива.
https://ria.ru/20221026/belorussiya-1826815090.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), белоруссия, россия, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Белоруссия, Россия, В мире
Песков рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в топливной сфере
Песков: Белоруссия наш партнер и союзник, в том числе и в топливно-энергетической сфере