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Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
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Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ
Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022
Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит в среду переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:51
2022-10-26T14:51
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
брюно ле мэр
германия
франция
париж
минфин франции
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ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит в среду переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, передает телеканал BFMTV.Как свидетельствует трансляция телеканала, Шольц в среду днем прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон, затем лидеры направились в резиденцию, не дав никаких комментариев для прессы.Встреча лидеров Франции и ФРГ была запланирована на 26 октября на фоне напряженности в отношениях, возникшей между двумя европейскими странами. Изначально на эту дату планировалась встреча французского и немецкого правительств в Фонтенбло под Парижем, которая затем была перенесена на январь 2023 года. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" в следствие того, что по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение.Как заявил на брифинге в среду официальный представитель французского кабмина Оливье Веран, визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж свидетельствует о дружбе Франции и Германии и желании двух стран вместе двигаться вперед. Как отметил спикер правительства, "бывают моменты, когда приоритеты одной страны не всегда совпадают с приоритетами другой страны, но сила франко-германского альянса в том, чтобы всегда стремиться услышать друг друга".При этом по сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html
https://ria.ru/20221026/oproverzhenie-1826879216.html
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, брюно ле мэр, германия, франция, париж, минфин франции, welt, санкции в отношении россии
В мире, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Германия, Франция, Париж, Минфин Франции, Welt, Санкции в отношении России
14:51 26.10.2022
 
Макрон проводит переговоры с Шольцем в Париже, сообщили СМИ

Телеканал BFMTV заявил о проведении переговоров Макрона и Шольца в Париже

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проводит в среду переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже, передает телеканал BFMTV.
Как свидетельствует трансляция телеканала, Шольц в среду днем прибыл в Елисейский дворец, где его встретил Макрон, затем лидеры направились в резиденцию, не дав никаких комментариев для прессы.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
10:28
Макрон попытался загнать Шольца в угол, пишет Die Welt
Встреча лидеров Франции и ФРГ была запланирована на 26 октября на фоне напряженности в отношениях, возникшей между двумя европейскими странами. Изначально на эту дату планировалась встреча французского и немецкого правительств в Фонтенбло под Парижем, которая затем была перенесена на январь 2023 года. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" в следствие того, что по ряду вопросов еще не достигнуто соглашение.
Как заявил на брифинге в среду официальный представитель французского кабмина Оливье Веран, визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Париж свидетельствует о дружбе Франции и Германии и желании двух стран вместе двигаться вперед. Как отметил спикер правительства, "бывают моменты, когда приоритеты одной страны не всегда совпадают с приоритетами другой страны, но сила франко-германского альянса в том, чтобы всегда стремиться услышать друг друга".
При этом по сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний на заседании Священного Синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
12:40Религия
В РПЦ отреагировали на слова Макрона о манипуляции православной элитой
 
В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронБрюно Ле МэрГерманияФранцияПарижМинфин ФранцииWeltСанкции в отношении России
 
 
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