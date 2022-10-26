https://ria.ru/20221026/pentagon-1827060355.html

США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия, сообщили СМИ

США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия, сообщили СМИ

Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:10

2022-10-26T23:10

2022-10-26T23:23

министерство обороны сша

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия, сообщает агентство Рейтер.Отмечается, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

https://ria.ru/20221026/bayden-1827058507.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство обороны сша, в мире, сша