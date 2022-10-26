23:10 26.10.2022 (обновлено: 23:23 26.10.2022)
США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия, сообщили СМИ
Reuters: Минобороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия, сообщает агентство Рейтер.
"Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия", - говорится в публикации.
Отмечается, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".