https://ria.ru/20221026/pentagon-1826791635.html
Россия уведомила о проведении учений ядерных сил, сообщили в Пентагоне
Россия уведомила о проведении учений ядерных сил, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 26.10.2022
Россия уведомила о проведении учений ядерных сил, сообщили в Пентагоне
Вашингтон получил от России уведомление об учениях ядерных сил, заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер во время брифинга для СМИ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T00:31
2022-10-26T00:31
2022-10-26T09:14
патрик райдер
россия
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Вашингтон получил от России уведомление об учениях ядерных сил, заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер во время брифинга для СМИ.Он подчеркнул, что Москва соблюдает требования транспарентности.По его словам, американское военное ведомство расценивает учения "Гром" ежегодным и рутинным мероприятием, но все равно планирует отслеживать их проведение.
https://ria.ru/20221023/pentagon-1826138837.html
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патрик райдер, россия, министерство обороны сша, в мире
Патрик Райдер, Россия, Министерство обороны США, В мире
00:31 26.10.2022 (обновлено: 09:14 26.10.2022)
Россия уведомила о проведении учений ядерных сил, сообщили в Пентагоне
Представитель Пентагона Райдер: Россия уведомила США о проведении учений ядерных сил