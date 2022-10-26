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В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 26.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221026/patriarkh-1826908789.html
В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности
В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности
Посылы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:49
2022-10-26T13:49
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посылы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также глубокому обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Русской православной церкви ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности."Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер, поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат также очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформирована позиция", - сказал Песков.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), предложил ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Также патриарх отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей, и задался вопросом о том, могут ли права и достоинство человека стоять сразу после жизни.Стратегия национальной безопасности - это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, дмитрий песков
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество, Дмитрий Песков
13:49 26.10.2022
 
В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности

Песков заявил, что слова патриарха о стратегии нацбезопасности носят глубокий характер

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрохожие на Васильевском спуске в Москве
Прохожие на Васильевском спуске в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посылы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также глубокому обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Русской православной церкви ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности.
"Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер, поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат также очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформирована позиция", - сказал Песков.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 06:24
Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), предложил ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Также патриарх отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей, и задался вопросом о том, могут ли права и достоинство человека стоять сразу после жизни.
Стратегия национальной безопасности - это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года.
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