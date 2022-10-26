https://ria.ru/20221026/patriarkh-1826908789.html

В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности

В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле прокомментировали слова патриарха о стратегии нацбезопасности

Посылы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:49

2022-10-26T13:49

2022-10-26T13:49

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Посылы патриарха Московского и всея Руси Кирилла носят очень глубокий характер, поэтому они не могут быть предметом сиюминутной реакции и подлежат также глубокому обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Русской православной церкви ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности."Посылы патриарха всегда носят очень глубокий, глубинный характер, поэтому, конечно, они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, они подлежат также очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформирована позиция", - сказал Песков.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленуме Всемирного русского народного собора (ВРНС), предложил ввести в стратегию национальной безопасности РФ понятия любви к Отечеству, верности, долга и жертвенности. Также патриарх отметил, что в стратегии необходима иерархия ценностей, и задался вопросом о том, могут ли права и достоинство человека стоять сразу после жизни.Стратегия национальной безопасности - это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html

https://ria.ru/20221026/oproverzhenie-1826879216.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество, дмитрий песков