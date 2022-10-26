https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html

В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада

В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада - РИА Новости, 26.10.2022

В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада

Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, пишет обозреватель... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T04:14

2022-10-26T04:14

2022-10-26T10:47

в мире

владимир зеленский

израиль

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.По словам автора статьи, Зеленский и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".Обозреватель отмечает, что подобное "грубое поведение" со стороны Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе."В будущем нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров", — резюмирует автор.Ранее в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит гуманитарную помощь Украине, но не будет выделять для нее вооружения.

https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html

https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html

израиль

украина

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Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, израиль, украина