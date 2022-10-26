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В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/oshibka-1826799166.html
В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада
В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада - РИА Новости, 26.10.2022
В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада
Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, пишет обозреватель... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T04:14
2022-10-26T10:47
в мире
владимир зеленский
израиль
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.По словам автора статьи, Зеленский и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".Обозреватель отмечает, что подобное "грубое поведение" со стороны Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе."В будущем нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров", — резюмирует автор.Ранее в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит гуманитарную помощь Украине, но не будет выделять для нее вооружения.
https://ria.ru/20221025/zelenskiy-1826434359.html
https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html
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в мире, владимир зеленский, израиль, украина
В мире, Владимир Зеленский, Израиль, Украина, Специальная военная операция на Украине
04:14 26.10.2022 (обновлено: 10:47 26.10.2022)
 
В США указали на ошибку Зеленского, грозящую лишить его поддержки Запада

NR: Зеленский рискует потерять поддержку Запада из-за преувеличенных претензий к Израилю

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский рискует столкнуться с сокращением поддержки Запада после того, как раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине, пишет обозреватель National Review Бобби Миллер.
"Зеленский себе вовсе не помогает, выдвигая подобные преувеличенные обвинения. Наоборот, это вызывает среди союзников сомнение относительно дальнейшего увеличения помощи Украине", — считает он.
По словам автора статьи, Зеленский и его правительство растрачивают доверие, когда "погружаются в мутные воды внутренней политики других стран".
Обозреватель отмечает, что подобное "грубое поведение" со стороны Зеленского лишний раз подчеркивает доводы его критиков на Западе.
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"В будущем нескромный лидер может попробовать новую тактику, когда будет уговаривать потенциальных партнеров", — резюмирует автор.
Ранее в видеообращении к участникам конференции Haaretz Democracy Conference, Зеленский упрекнул Израиль в том, что тот не помогает Украине оружием, поскольку не желает "раздражать Кремль". До этого израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль продолжит гуманитарную помощь Украине, но не будет выделять для нее вооружения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИзраильУкраина
 
 
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