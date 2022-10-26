https://ria.ru/20221026/orbakayte-1826988507.html

Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"

Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь" - РИА Новости, 26.10.2022

Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"

Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:53

2022-10-26T18:53

2022-10-26T18:53

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала фотографу. Таким образом, знаменитость намекнула на работу над четвертой частью фильма "Любовь-морковь". Партнером исполнительницы стал Гоша Куценко. Он сыграл супруга ее героини. Орбакайте приобрела известность не только как певица, но и как актриса. Она снялась в нескольких сериалах и полнометражных фильмах. Также участвовала в озвучке мультфильмов. Ранее стало известно об участии Орбакайте в музыкальной комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Помимо нее в съемках картины приняли участие Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший .

https://ria.ru/20220907/pugacheva-1815099631.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина орбакайте, гоша куценко, кино, новости культуры, знаменитости