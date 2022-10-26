Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"
Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения "Любовь-морковь" публикцией в соцсети
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала фотографу.
© Кадр из видео, выложенного в социальных сетяхКристина Орбакайте снимается для афиши нового фильма
© Кадр из видео, выложенного в социальных сетях
Кристина Орбакайте снимается для афиши нового фильма
"Готовим афишу Л-М 4", – подписала материал певица.
Таким образом, знаменитость намекнула на работу над четвертой частью фильма "Любовь-морковь". Партнером исполнительницы стал Гоша Куценко. Он сыграл супруга ее героини.
Орбакайте приобрела известность не только как певица, но и как актриса. Она снялась в нескольких сериалах и полнометражных фильмах. Также участвовала в озвучке мультфильмов.
Ранее стало известно об участии Орбакайте в музыкальной комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Помимо нее в съемках картины приняли участие Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший .
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