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Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь" - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/orbakayte-1826988507.html
Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"
Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь" - РИА Новости, 26.10.2022
Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"
Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:53
2022-10-26T18:53
шоубиз
кристина орбакайте
гоша куценко
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знаменитости
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала фотографу. Таким образом, знаменитость намекнула на работу над четвертой частью фильма "Любовь-морковь". Партнером исполнительницы стал Гоша Куценко. Он сыграл супруга ее героини. Орбакайте приобрела известность не только как певица, но и как актриса. Она снялась в нескольких сериалах и полнометражных фильмах. Также участвовала в озвучке мультфильмов. Ранее стало известно об участии Орбакайте в музыкальной комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Помимо нее в съемках картины приняли участие Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший .
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кристина орбакайте, гоша куценко, кино, новости культуры, знаменитости
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Гоша Куценко, кино, Новости культуры, Знаменитости
18:53 26.10.2022
 
Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь"

Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения "Любовь-морковь" публикцией в соцсети

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018
Певица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кристина Орбакайте намекнула на скорый выход продолжения фильма "Любовь-морковь", опубликовав в соцсети кадры со съемок афиши. На видео артистка позировала фотографу.
© Кадр из видео, выложенного в социальных сетяхКристина Орбакайте снимается для афиши нового фильма
Кристина Орбакайте снимается для афиши нового фильма
© Кадр из видео, выложенного в социальных сетях
Кристина Орбакайте снимается для афиши нового фильма
"Готовим афишу Л-М 4", – подписала материал певица.
Таким образом, знаменитость намекнула на работу над четвертой частью фильма "Любовь-морковь". Партнером исполнительницы стал Гоша Куценко. Он сыграл супруга ее героини.
Орбакайте приобрела известность не только как певица, но и как актриса. Она снялась в нескольких сериалах и полнометражных фильмах. Также участвовала в озвучке мультфильмов.
Ранее стало известно об участии Орбакайте в музыкальной комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Помимо нее в съемках картины приняли участие Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший .
Певица Алла Пугачева с дочерью, певицей Кристиной Орбакайте - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:47Шоубиз
Пугачева вместе с Орбакайте и Ургантом сходила в театр
 
ШоубизКристина ОрбакайтеГоша КуценкокиноНовости культурыЗнаменитости
 
 
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