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Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры" - РИА Новости, 20.07.2022
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Шоубиз
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Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры" - РИА Новости, 20.07.2022
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"
Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:10
2022-07-20T15:10
шоубиз
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фонд кино
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете. Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.Сейчас Орбакайте снимается в третьем сезоне сериала "Тест на беременность".
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знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес, новости культуры, фонд кино, кино и сериалы
15:10 20.07.2022
 
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"

Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший сыграют в комедии про 90-е "Клипмейкеры"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018
Певица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018 - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.

"Это комедия для зрителей 35+, это воспоминания про 1990-е, про то время... Надеемся, что в ближайшие новогодние праздники мы сможем порадовать этой яркой и музыкальной картиной существенную часть аудитории", – сказал он в ходе питчинга национальных фильмов.

По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете. Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".
Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.
Сейчас Орбакайте снимается в третьем сезоне сериала "Тест на беременность".
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