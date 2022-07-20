https://ria.ru/20220720/orbakayte-1803732756.html
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры" - РИА Новости, 20.07.2022
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"
Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:10
2022-07-20T15:10
2022-07-20T15:10
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете. Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.Сейчас Орбакайте снимается в третьем сезоне сериала "Тест на беременность".
https://ria.ru/20220720/kirkorov-1803676180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес, новости культуры, фонд кино, кино и сериалы
Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"
Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший сыграют в комедии про 90-е "Клипмейкеры"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.
"Это комедия для зрителей 35+, это воспоминания про 1990-е, про то время... Надеемся, что в ближайшие новогодние праздники мы сможем порадовать этой яркой и музыкальной картиной существенную часть аудитории", – сказал он в ходе питчинга национальных фильмов.
По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете. Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".
Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.
Сейчас Орбакайте снимается
в третьем сезоне сериала "Тест на беременность".