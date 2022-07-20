https://ria.ru/20220720/orbakayte-1803732756.html

Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"

Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры" - РИА Новости, 20.07.2022

Кристина Орбакайте сыграет в музыкальной комедии "Клипмейкеры"

Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:10

2022-07-20T15:10

2022-07-20T15:10

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте сыграет в комедии "Клипмейкеры" об эпохе 90-х. Ожидается, что картина выйдет в прокат под Новый год, сообщил глава компании СТВ Сергей Сельянов.По словам Сельянова, помимо Орбакайте в картине сыграют Богдан Титомир и Владимир Пресняков-младший, имена еще трех актеров пока держат в секрете. Режиссером выступит Григорий Константинопольский, известный по фильмам "Пьяная фирма", "Русский Бес", "Неваляшка".Очная защита национальных фильмов состоялась в среду в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", организатором питчинга выступил Фонд кино.Сейчас Орбакайте снимается в третьем сезоне сериала "Тест на беременность".

https://ria.ru/20220720/kirkorov-1803676180.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес, новости культуры, фонд кино, кино и сериалы