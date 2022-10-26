https://ria.ru/20221026/oplata-1826885307.html

В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию

В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию - РИА Новости, 26.10.2022

В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию

Депутаты законодательного собрания Архангельской области одобрили законопроект, совершенствующий механизм предоставления меры поддержки на социальную... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:55

2022-10-26T12:55

архангельская область

россия

архангельская область

общество

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области одобрили законопроект, совершенствующий механизм предоставления меры поддержки на социальную газификацию отдельным категориям граждан, что расширит возможности северян, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.Законопроект внес губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках выполнения поручения президента России о расширении программы социальной газификации. Документ дополняет положения действующего областного закона о компенсации расходов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, принятого в феврале 2022 года."Предлагается увеличить предельный размер единовременной денежной выплаты с 75 до 100 тысяч рублей. Кроме того, фактические расходы на газификацию можно будет покрыть в полном объеме, но в пределах этой суммы. В действующей редакции закона граждане могли претендовать только на компенсацию половины затрат", - пояснили в заксобрании.Отмечается, что мера поддержки коснется не только владельцев индивидуальных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Законопроектом также предусмотрен авансовый порядок выплаты. До этого гражданам компенсировались только фактически понесенные расходы.Кроме того, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки. В их число войдут малоимущие семьи (одиноко проживающие малоимущие граждане), многодетные семьи (в действующей редакции закона данная мера поддержки была предусмотрена только для некоторых категорий семей). А также право на единовременную выплату получат семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий."Благодаря президентской программе мы решаем важную задачу газификации населенных пунктов, бесплатно проводим газ к границе земельных участков. Чтобы помочь людям подвести газ непосредственно к дому, на региональном уровне мы компенсируем часть затрат на покупку оборудования и прокладку сетей для наиболее финансово незащищенных граждан", - отметила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.По ее словам, принятые изменения позволят воспользоваться этой мерой поддержки большему числу людей. "Справедливо, что в их числе – семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну", - добавила Прокопьева.В рамках федеральной программы социальной газификации предусмотрена бесплатная проводка газа до границ земельных участков граждан. При этом потребитель должен самостоятельно оплачивать прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, счетчики, трубы и т.д.).В соответствии с действующим областным законом за счет регионального бюджета единовременная денежная выплата предоставляется на оплату расходов на проектирование и строительство внутренних газопроводов в границах земельного участка потребителя, а также на приобретение и установку газового оборудования и приборов учета.

https://ria.ru/20221012/gazifikatsiya-1823373424.html

https://ria.ru/20221025/gazifikatsiya-1826717925.html

https://ria.ru/20220920/gazifikatsiya-1818248369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, архангельская область, общество, александр цыбульский