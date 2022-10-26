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В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию - РИА Новости, 26.10.2022
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В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию
В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию - РИА Новости, 26.10.2022
В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию
Депутаты законодательного собрания Архангельской области одобрили законопроект, совершенствующий механизм предоставления меры поддержки на социальную... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:55
2022-10-26T12:55
архангельская область
россия
архангельская область
общество
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области одобрили законопроект, совершенствующий механизм предоставления меры поддержки на социальную газификацию отдельным категориям граждан, что расширит возможности северян, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.Законопроект внес губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках выполнения поручения президента России о расширении программы социальной газификации. Документ дополняет положения действующего областного закона о компенсации расходов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, принятого в феврале 2022 года."Предлагается увеличить предельный размер единовременной денежной выплаты с 75 до 100 тысяч рублей. Кроме того, фактические расходы на газификацию можно будет покрыть в полном объеме, но в пределах этой суммы. В действующей редакции закона граждане могли претендовать только на компенсацию половины затрат", - пояснили в заксобрании.Отмечается, что мера поддержки коснется не только владельцев индивидуальных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Законопроектом также предусмотрен авансовый порядок выплаты. До этого гражданам компенсировались только фактически понесенные расходы.Кроме того, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки. В их число войдут малоимущие семьи (одиноко проживающие малоимущие граждане), многодетные семьи (в действующей редакции закона данная мера поддержки была предусмотрена только для некоторых категорий семей). А также право на единовременную выплату получат семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий."Благодаря президентской программе мы решаем важную задачу газификации населенных пунктов, бесплатно проводим газ к границе земельных участков. Чтобы помочь людям подвести газ непосредственно к дому, на региональном уровне мы компенсируем часть затрат на покупку оборудования и прокладку сетей для наиболее финансово незащищенных граждан", - отметила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.По ее словам, принятые изменения позволят воспользоваться этой мерой поддержки большему числу людей. "Справедливо, что в их числе – семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну", - добавила Прокопьева.В рамках федеральной программы социальной газификации предусмотрена бесплатная проводка газа до границ земельных участков граждан. При этом потребитель должен самостоятельно оплачивать прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, счетчики, трубы и т.д.).В соответствии с действующим областным законом за счет регионального бюджета единовременная денежная выплата предоставляется на оплату расходов на проектирование и строительство внутренних газопроводов в границах земельного участка потребителя, а также на приобретение и установку газового оборудования и приборов учета.
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россия, архангельская область, общество, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Архангельская область, Общество, Александр Цыбульский
12:55 26.10.2022
 
В Архангельской области расширят меры поддержки на газификацию

В Архангельске расширят механизм предоставления мер поддержки на социальную газификацию

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 26 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Архангельской области одобрили законопроект, совершенствующий механизм предоставления меры поддержки на социальную газификацию отдельным категориям граждан, что расширит возможности северян, сообщила пресс-служба Собрания депутатов региона.
Законопроект внес губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках выполнения поручения президента России о расширении программы социальной газификации. Документ дополняет положения действующего областного закона о компенсации расходов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан, принятого в феврале 2022 года.
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"Предлагается увеличить предельный размер единовременной денежной выплаты с 75 до 100 тысяч рублей. Кроме того, фактические расходы на газификацию можно будет покрыть в полном объеме, но в пределах этой суммы. В действующей редакции закона граждане могли претендовать только на компенсацию половины затрат", - пояснили в заксобрании.
Отмечается, что мера поддержки коснется не только владельцев индивидуальных жилых домов, но и домов блокированной застройки. Законопроектом также предусмотрен авансовый порядок выплаты. До этого гражданам компенсировались только фактически понесенные расходы.
Кроме того, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение меры социальной поддержки. В их число войдут малоимущие семьи (одиноко проживающие малоимущие граждане), многодетные семьи (в действующей редакции закона данная мера поддержки была предусмотрена только для некоторых категорий семей). А также право на единовременную выплату получат семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий.
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"Благодаря президентской программе мы решаем важную задачу газификации населенных пунктов, бесплатно проводим газ к границе земельных участков. Чтобы помочь людям подвести газ непосредственно к дому, на региональном уровне мы компенсируем часть затрат на покупку оборудования и прокладку сетей для наиболее финансово незащищенных граждан", - отметила председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева.
По ее словам, принятые изменения позволят воспользоваться этой мерой поддержки большему числу людей. "Справедливо, что в их числе – семьи военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну", - добавила Прокопьева.
В рамках федеральной программы социальной газификации предусмотрена бесплатная проводка газа до границ земельных участков граждан. При этом потребитель должен самостоятельно оплачивать прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, счетчики, трубы и т.д.).
В соответствии с действующим областным законом за счет регионального бюджета единовременная денежная выплата предоставляется на оплату расходов на проектирование и строительство внутренних газопроводов в границах земельного участка потребителя, а также на приобретение и установку газового оборудования и приборов учета.
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