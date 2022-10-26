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В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов - РИА Новости, 26.10.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html
В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов
В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов - РИА Новости, 26.10.2022
В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов
Объемы производства продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в первом полугодии выросли на 28%, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:50
2022-10-26T16:50
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
чепецкий механический завод
технологии
удмуртская республика (удмуртия)
россия
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УФА, 26 окт – РИА Новости. Объемы производства продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в первом полугодии выросли на 28%, сообщил глава республики Александр Бречалов."Объем производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в первом полугодии составил 51,7 миллиарда рублей, что почти на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы производства продукции гражданского назначения - 16,2 миллиарда рублей, рост на 26%", - заявил глава региона в прямом эфире на местном телеканале ТРК "Удмуртия".Он отметил, что все 12 предприятий ОПК в республике, а также предприятия, находящиеся в прямой кооперации, загружены в несколько смен и совершают настоящий трудовой подвиг."Но очень важно, что мы не забываем развивать продукцию гражданского и двойного назначения", - подчеркнул Бречалов.По его словам, на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" осваивают новое направление – серийный ремонт и модернизацию оборудования. Сейчас там делают пилотную партию станков с числовым программным управлением с полностью отечественными комплектующими. Первые 40 единиц выйдут уже в ноябре 2022 года. Концерн "Калашников" в сентябре ввел в эксплуатацию новый гибридный обрабатывающий центр, который позволяет изготавливать детали сложной формы. На площадях Чепецкого механического завода готовится к запуску инвестпроект по производству аддитивной проволоки для авиационной и автомобильной промышленности."У нас очень талантливые предприниматели, которые даже в текущих условиях находят возможности для роста и развития. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Удмуртии на сегодняшний день составляет более 98 тысяч. Также, несмотря на беспрецедентное внешнее давление/, мы продолжаем выполнять обязательства по инвестиционным проектам", - добавил глава Удмуртии.
https://ria.ru/20221025/udmurtiya-1826750534.html
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экономика, александр бречалов, чепецкий механический завод, технологии, удмуртская республика (удмуртия), россия
Удмуртская Республика, Экономика, Александр Бречалов, Чепецкий механический завод, Технологии, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия
16:50 26.10.2022
 
В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов

Бречалов: в Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28% в I полугодии

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкЗавод по производству автоматов Калашникова
Завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Завод по производству автоматов Калашникова. Архивное фото
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УФА, 26 окт – РИА Новости. Объемы производства продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в первом полугодии выросли на 28%, сообщил глава республики Александр Бречалов.
"Объем производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в первом полугодии составил 51,7 миллиарда рублей, что почти на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы производства продукции гражданского назначения - 16,2 миллиарда рублей, рост на 26%", - заявил глава региона в прямом эфире на местном телеканале ТРК "Удмуртия".
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 19:02Удмуртская Республика
Бречалов: центр поддержки экспорта открыл миру компании из Удмуртии
Он отметил, что все 12 предприятий ОПК в республике, а также предприятия, находящиеся в прямой кооперации, загружены в несколько смен и совершают настоящий трудовой подвиг.
"Но очень важно, что мы не забываем развивать продукцию гражданского и двойного назначения", - подчеркнул Бречалов.
По его словам, на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" осваивают новое направление – серийный ремонт и модернизацию оборудования. Сейчас там делают пилотную партию станков с числовым программным управлением с полностью отечественными комплектующими. Первые 40 единиц выйдут уже в ноябре 2022 года. Концерн "Калашников" в сентябре ввел в эксплуатацию новый гибридный обрабатывающий центр, который позволяет изготавливать детали сложной формы. На площадях Чепецкого механического завода готовится к запуску инвестпроект по производству аддитивной проволоки для авиационной и автомобильной промышленности.
"У нас очень талантливые предприниматели, которые даже в текущих условиях находят возможности для роста и развития. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Удмуртии на сегодняшний день составляет более 98 тысяч. Также, несмотря на беспрецедентное внешнее давление/, мы продолжаем выполнять обязательства по инвестиционным проектам", - добавил глава Удмуртии.
Занятия на курсах по начальной военной подготовке на базе ДОСААФ в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаАлександр БречаловЧепецкий механический заводТехнологииУдмуртская Республика (Удмуртия)Россия
 
 
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