https://ria.ru/20221026/opk-1826982152.html

В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов

В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов - РИА Новости, 26.10.2022

В Удмуртии объемы производства на предприятиях ОПК выросли на 28 процентов

Объемы производства продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в первом полугодии выросли на 28%, сообщил глава республики... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

2022-10-26T16:50

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

чепецкий механический завод

технологии

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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УФА, 26 окт – РИА Новости. Объемы производства продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в первом полугодии выросли на 28%, сообщил глава республики Александр Бречалов."Объем производства продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в первом полугодии составил 51,7 миллиарда рублей, что почти на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Объемы производства продукции гражданского назначения - 16,2 миллиарда рублей, рост на 26%", - заявил глава региона в прямом эфире на местном телеканале ТРК "Удмуртия".Он отметил, что все 12 предприятий ОПК в республике, а также предприятия, находящиеся в прямой кооперации, загружены в несколько смен и совершают настоящий трудовой подвиг."Но очень важно, что мы не забываем развивать продукцию гражданского и двойного назначения", - подчеркнул Бречалов.По его словам, на Ижевском электромеханическом заводе "Купол" осваивают новое направление – серийный ремонт и модернизацию оборудования. Сейчас там делают пилотную партию станков с числовым программным управлением с полностью отечественными комплектующими. Первые 40 единиц выйдут уже в ноябре 2022 года. Концерн "Калашников" в сентябре ввел в эксплуатацию новый гибридный обрабатывающий центр, который позволяет изготавливать детали сложной формы. На площадях Чепецкого механического завода готовится к запуску инвестпроект по производству аддитивной проволоки для авиационной и автомобильной промышленности."У нас очень талантливые предприниматели, которые даже в текущих условиях находят возможности для роста и развития. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Удмуртии на сегодняшний день составляет более 98 тысяч. Также, несмотря на беспрецедентное внешнее давление/, мы продолжаем выполнять обязательства по инвестиционным проектам", - добавил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20221025/udmurtiya-1826750534.html

https://ria.ru/20221017/udmurtiya-1824585788.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр бречалов, чепецкий механический завод, технологии, удмуртская республика (удмуртия), россия