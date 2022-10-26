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Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США - РИА Новости, 26.10.2022
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Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США
Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США - РИА Новости, 26.10.2022
Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обсудил в госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:38
2022-10-26T18:30
в мире
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россия
оон
государственный департамент сша
мартин гриффитс
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ООН, 26 окт - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обсудил в госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ."Я был в Вашингтоне вчера. Мы провели очень полезные дискуссии с госдепартаментом, а также с людьми, отвечающими за санкции, о работе, которая была проведена. Большая работа проделана для устранения этих препятствий", - указал он.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
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в мире, сша, россия, оон, государственный департамент сша, мартин гриффитс
В мире, США, Россия, ООН, Государственный департамент США, Мартин Гриффитс
17:38 26.10.2022 (обновлено: 18:30 26.10.2022)
 
Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США

Замгенсека ООН Гриффитс сообщил об обсуждении в Госдепе США вопроса российского экспорта

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 26 окт - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обсудил в госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ.
"Мы активно стремимся не только к продлению черноморской операции, но и генсек ЮНКТАД делает экстраординарную работу для снятия препятствий для российского экспорта зерна и удобрений", - сказал Гриффитс на брифинге.
"Я был в Вашингтоне вчера. Мы провели очень полезные дискуссии с госдепартаментом, а также с людьми, отвечающими за санкции, о работе, которая была проведена. Большая работа проделана для устранения этих препятствий", - указал он.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
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