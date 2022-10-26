https://ria.ru/20221026/oon-1827003031.html

Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США

Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США - РИА Новости, 26.10.2022

Замгенсека ООН сообщил о встрече с представителями Госдепа США

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обсудил в госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:38

2022-10-26T17:38

2022-10-26T18:30

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государственный департамент сша

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ООН, 26 окт - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обсудил в госдепе США снятие препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из РФ."Я был в Вашингтоне вчера. Мы провели очень полезные дискуссии с госдепартаментом, а также с людьми, отвечающими за санкции, о работе, которая была проведена. Большая работа проделана для устранения этих препятствий", - указал он.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

https://ria.ru/20221026/zaes-1826984918.html

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в мире, сша, россия, оон, государственный департамент сша, мартин гриффитс