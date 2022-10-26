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В МИД России прокомментировали выступление представителя США в ООН

В МИД России прокомментировали выступление представителя США в ООН - РИА Новости, 26.10.2022

В МИД России прокомментировали выступление представителя США в ООН

Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН лишь подтвердило предостережения России о том, что после провокации Киева с "грязной бомбой"... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T01:40

2022-10-26T01:40

2022-10-26T11:49

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ООН, 26 окт — РИА Новости. Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН лишь подтвердило предостережения России о том, что после провокации Киева с "грязной бомбой" Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.Перед этим представитель США на конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой" "еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия". "Это еще один пример бряцания ядерным оружием, которым занимается Россия", — указал он."В отношении ситуации с "грязной бомбой" хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями", — отреагировал Воронцов.По его словам, расчет Киева и его западных покровителей заключается в том, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия будет раскручена антироссийская кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене."Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы ни хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации. И требуем от киевских властей и контролирующих их западных стран прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан. Хватит раскачивать ядерную лодку", — заключил дипломат.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявляли, что их страны отвергают утверждения России, что Украина готовится применить так называемую "грязную бомбу".Президент России Владимир Путин в сентябрьском обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии Европейской дипломатической академии, пообещал "мощный военный ответ" России в случае применения ядерного оружия на Украине.В утвержденном указом президента России документе об основах государственной политики страны в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221025/shagi-1826790447.html

https://ria.ru/20221025/ugroza-1826765580.html

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россия, сша, оон, вооруженные силы рф, в мире, украина