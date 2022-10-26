https://ria.ru/20221026/oon-1826792479.html
Россия выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Россия выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 26.10.2022
Россия выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и РФ выступают за скорейшее начало переговоров по юридически обязывающему инструменту о недопущении гонки... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T00:52
2022-10-26T00:52
2022-10-26T01:33
россия
белоруссия
венесуэла
оон
космос
в мире
китай
кндр (северная корея)
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ООН, 26 окт – РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и РФ выступают за скорейшее начало переговоров по юридически обязывающему инструменту о недопущении гонки вооружений в космосе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов."Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе, неприменения силы или угрозы силы в отношении космических объектов", - сказал Воронцов."Призываем все государства-члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке такого инструмента в целях сохранения космоса в качестве мирной среды на благо всего человечества", - добавил он.По его словам, основой для такой работы является российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.Дипломат призвал государства взять на себя ряд обязательств. В частности не задействовать космические объекты в качестве средств поражения любых целей на земле, в воздушном и космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.По его словам, Москва также призывает страны пообещать не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на земле и или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.Как заявил Воронцов, Россия призывает пообещать не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли.По его словам, в инициативе уже участвуют свыше 30 государств. Как указал Воронцов, Россия готова обсуждать вопросы космической безопасности со всеми заинтересованными государствами.
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россия, белоруссия, венесуэла, оон, космос, в мире, китай, кндр (северная корея), никарагуа, сирия
Россия, Белоруссия, Венесуэла, ООН, Космос, В мире, Китай, КНДР (Северная Корея), Никарагуа, Сирия
00:52 26.10.2022 (обновлено: 01:33 26.10.2022)
Россия выступила за переговоры о недопущении гонки вооружений в космосе
Дипломат Воронцов выступил в ООН за переговоры о недопущении гонки вооружений
ООН, 26 окт – РИА Новости. Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа, Сирия и РФ выступают за скорейшее начало переговоров по юридически обязывающему инструменту о недопущении гонки вооружений в космосе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов.
"Подтверждаем необходимость принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве с гарантиями неразмещения оружия в космосе, неприменения силы или угрозы силы в отношении космических объектов", - сказал Воронцов.
"Призываем все государства-члены ООН в кратчайшие сроки приступить к разработке такого инструмента в целях сохранения космоса в качестве мирной среды на благо всего человечества", - добавил он.
По его словам, основой для такой работы является российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
"Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозу силой в космосе, из космоса или в отношении космоса", - указал Воронцов от лица РФ.
Дипломат призвал государства взять на себя ряд обязательств. В частности не задействовать космические объекты в качестве средств поражения любых целей на земле, в воздушном и космическом пространстве, не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств.
По его словам, Москва также призывает страны пообещать не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на земле и или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы.
Как заявил Воронцов, Россия призывает пообещать не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли.
"В качестве промежуточного шага рассматриваем выдвинутую Россией международную инициативу "О неразмещении первыми оружия в космосе", которая на данный момент выступает единственным действующим инструментом сохранения космоса свободным от оружия", - отметил Воронцов.
По его словам, в инициативе уже участвуют свыше 30 государств. Как указал Воронцов, Россия готова обсуждать вопросы космической безопасности со всеми заинтересованными государствами.