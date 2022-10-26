https://ria.ru/20221026/onf-1826862895.html
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 26.10.2022
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:59
2022-10-26T11:59
2022-10-26T11:59
общество
сергей горбунов
общероссийский народный фронт
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов."Сейчас россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей (на проект "Все для Победы")", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы".Он отметил, что россияне постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих."Портрет возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие. Очень много разнообразных людей", - добавил Горбунов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей горбунов, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф
Общество, Сергей Горбунов, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы РФ
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Замглавы исполкома ОНФ: россияне перевели на проект "Все для Победы" три миллиарда рублей
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.
"Сейчас россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей (на проект "Все для Победы")", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы".
Он отметил, что россияне постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих.
"Портрет возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие. Очень много разнообразных людей", - добавил Горбунов.