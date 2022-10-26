https://ria.ru/20221026/onf-1826862895.html

В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"

В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 26.10.2022

В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:59

2022-10-26T11:59

2022-10-26T11:59

общество

сергей горбунов

общероссийский народный фронт

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов."Сейчас россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей (на проект "Все для Победы")", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы".Он отметил, что россияне постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих."Портрет возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие. Очень много разнообразных людей", - добавил Горбунов.

https://sn.ria.ru/20221025/deti-1826689201.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, сергей горбунов, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф