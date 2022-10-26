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В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 26.10.2022
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В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы" - РИА Новости, 26.10.2022
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"
Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:59
2022-10-26T11:59
общество
сергей горбунов
общероссийский народный фронт
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов."Сейчас россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей (на проект "Все для Победы")", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы".Он отметил, что россияне постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих."Портрет возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие. Очень много разнообразных людей", - добавил Горбунов.
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общество, сергей горбунов, общероссийский народный фронт, вооруженные силы рф
Общество, Сергей Горбунов, Общероссийский народный фронт, Вооруженные силы РФ
11:59 26.10.2022
 
В ОНФ рассказали о помощи россиян проекту "Все для Победы"

Замглавы исполкома ОНФ: россияне перевели на проект "Все для Победы" три миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!"
Стенд проекта Общероссийского народного фронта Все для Победы! - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд проекта Общероссийского народного фронта "Все для Победы!". Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей для проекта "Все для Победы", организованного Народным фронтом, заявил заместитель руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.
"Сейчас россияне и российские компании перечислили уже три миллиарда рублей (на проект "Все для Победы")", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной промежуточным итогам проекта Народного фронта "Все для Победы".
Он отметил, что россияне постоянно отправляют деньги на поддержку военнослужащих.
"Портрет возрастной категории - девушки, мужчины, пенсионеры, госслужащие. Очень много разнообразных людей", - добавил Горбунов.
Проект МЫВМЕСТЕ.ДЕТИ окажет поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ОбществоСергей ГорбуновОбщероссийский народный фронтВооруженные силы РФ
 
 
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