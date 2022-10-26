https://ria.ru/20221026/odessa-1826976799.html

В Одессе предложили переименовать 164 улицы

В Одессе предложили переименовать 164 улицы - РИА Новости, 26.10.2022

В Одессе предложили переименовать 164 улицы

Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:39

2022-10-26T16:39

2022-10-26T16:39

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города."По инициативе историко-топонимической комиссии была создана рабочая группа из числа экспертов и разработана интерактивная карта с отображением всех улиц, подлежащих переименованию. Проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы с целью выявления необходимости их переименования в соответствии с установленными критериями… Принято решение о переименовании 164 улиц", - говорится в сообщении на сайте мэрии Одессы. В частности, предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников. Для переименования соответствующее решение должно быть принято на сессии горсовета.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220929/lvov-1820413682.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр