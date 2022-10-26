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В Одессе предложили переименовать 164 улицы - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/odessa-1826976799.html
В Одессе предложили переименовать 164 улицы
В Одессе предложили переименовать 164 улицы - РИА Новости, 26.10.2022
В Одессе предложили переименовать 164 улицы
Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:39
2022-10-26T16:39
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города."По инициативе историко-топонимической комиссии была создана рабочая группа из числа экспертов и разработана интерактивная карта с отображением всех улиц, подлежащих переименованию. Проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы с целью выявления необходимости их переименования в соответствии с установленными критериями… Принято решение о переименовании 164 улиц", - говорится в сообщении на сайте мэрии Одессы. В частности, предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников. Для переименования соответствующее решение должно быть принято на сессии горсовета.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, одесса, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:39 26.10.2022
 
В Одессе предложили переименовать 164 улицы

В Одессе хотят переименовать 164 улицы, названия которых связаны с Россией и Белоруссией

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города.
"По инициативе историко-топонимической комиссии была создана рабочая группа из числа экспертов и разработана интерактивная карта с отображением всех улиц, подлежащих переименованию. Проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы с целью выявления необходимости их переименования в соответствии с установленными критериями… Принято решение о переименовании 164 улиц", - говорится в сообщении на сайте мэрии Одессы.
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В частности, предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников. Для переименования соответствующее решение должно быть принято на сессии горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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