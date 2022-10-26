В Одессе предложили переименовать 164 улицы
В Одессе хотят переименовать 164 улицы, названия которых связаны с Россией и Белоруссией
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать 164 улицы в Одессе, названия которых связаны с РФ и Белоруссией, сообщили в мэрии города.
"По инициативе историко-топонимической комиссии была создана рабочая группа из числа экспертов и разработана интерактивная карта с отображением всех улиц, подлежащих переименованию. Проведен анализ названий более 2200 улиц Одессы с целью выявления необходимости их переименования в соответствии с установленными критериями… Принято решение о переименовании 164 улиц", - говорится в сообщении на сайте мэрии Одессы.
В частности, предлагается переименовать 50 улиц, названия которых отождествляются с названиями российских, белорусских городов, исторических и культурных объектов, а также 97 улиц, названных именами российских военачальников. Для переименования соответствующее решение должно быть принято на сессии горсовета.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.