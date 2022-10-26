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ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/obstrel-1826934031.html
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 26.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 13 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:51
2022-10-26T14:52
специальная военная операция на украине
донецк
гольмовский
украина
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 13 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.14 мск и 14.30 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221026/nasams-1826906700.html
https://ria.ru/20221026/telegram-1826920805.html
донецк
гольмовский
украина
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донецк, гольмовский, украина, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Гольмовский, Украина, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия
14:51 26.10.2022 (обновлено: 14:52 26.10.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖенщина возле машины МЧС в Донецке
Женщина возле машины МЧС в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Женщина возле машины МЧС в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский, выпустив 13 снарядов, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.14 мск и 14.30 мск украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка семь снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГольмовскийУкраинаСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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