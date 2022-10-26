https://ria.ru/20221026/nord-ost-1826799338.html

Ветеран ФСБ рассказал о работе спецназа 20 лет назад в центре на Дубровке

Ветеран ФСБ рассказал о работе спецназа 20 лет назад в центре на Дубровке - РИА Новости, 26.10.2022

Ветеран ФСБ рассказал о работе спецназа 20 лет назад в центре на Дубровке

Спецназовцы 20 лет назад искусно предотвратили чудовищный взрыв и гибель всех находившихся в здании московского Театрального центра на Дубровке, захваченного... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T04:20

2022-10-26T04:20

2022-10-26T04:22

михаил кузнецов (экс-губернатор)

валерий попов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мовсар бараев

общество

теракт на дубровке (2002)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Спецназовцы 20 лет назад искусно предотвратили чудовищный взрыв и гибель всех находившихся в здании московского Театрального центра на Дубровке, захваченного террористами во время мюзикла "Норд-Ост", рассказал РИА Новости участник тех событий, ветеран Управления "В" Центра специального назначения ФСБ России Александр Меринов.В среду исполняется 20 лет со дня операции по освобождению Театрального центра на Дубровке от террористов. Меринов был среди спецназовцев, которые после ликвидации боевиков обезвреживали мощные самодельные взрывные устройства."Вечером 23 октября 2002 года я был дома, с семьей. В те времена у нас имелся пейджер - средство связи на случай сборов и тревог. На него мне пришла команда - срочно прибыть в подразделение. Прибыл, быстро экипировался, направились к театральному центру на Дубровке, который захватили террористы во время показа "Норд-Оста", - вспоминает Меринов.Штурм театрального центра прошел ранним утром 26 октября 2002 года."Когда вошли внутрь, то увидели страшную картину - множество заложников, и все вокруг обложено взрывчаткой. Террористы подготовились очень серьезно. В общей сложности, на мой взгляд, взрывчатки было более 200 килограммов. Я уже не говорю, сколько там было гранат, в том числе Ф-1. Кроме того, на сцене террористами были размещены канистры с горючим веществом, чтобы не только убить людей в результате взрыва, но и сжечь", - вспоминает Меринов.По его словам, хотя террористы были убиты и не успели привести "адские машины" в действие, не было гарантии, что те не сработают; произойди взрыв - не спасся бы никто."Это была бы братская могила для всех, кто находился в тот момент в театральном центре. Как говорит один мой хороший боевой друг из группы "Альфа", собирали бы всех по молекулам. К тому же пострадали бы и здания, расположенные рядом", - отмечает Меринов.Но в тот момент никто из спецназовцев, обезвреживавших самодельные бомбы, не думал, что те могут сработать, рассказывает ветеран."Мы понимали, что перед нами множество мирных людей – в том числе женщин и детей. И, конечно, это была совсем другая ответственность, чем во время учебных обезвреживаний взрывных устройств. И мы не должны были подвести сотрудников, которые только что провели уникальный штурм. Работали тщательно и аккуратно", - добавляет собеседник агентства.Меринов рассказал, какие неприятные ощущения он испытал, когда снимал пояса смертников с шахидок. "Это были молодые девушки, женщины. Казалось невероятным, что они оказались способны на такое страшное преступление. Но, к сожалению, это было так", - говорит он.Меринов вспоминает и свои ощущения после того, как взрывчатку обезвредили."Например, самое активное участие в обезвреживании принимал Михаил Кузнецов, профессионал высочайшего уровня, который, к несчастью, позже погиб в Беслане", - добавляет Меринов.Ветеран высказался и о тех, кто критикует действия спецназовцев, не будучи специалистами."Когда иногда читаешь в прессе чьи-то слова, что штурм шел не так, надо было делать по-другому – вот честно, хочется посадить этих людей на место заложников в Норд-Осте, в Беслане. И я бы посмотрел, что бы они тогда сказали. Но профессионалы прекрасно все понимают и оценивают", - сказал Меринов."Очень часто спецназовцев пытаются в чем-то обвинить. Так вот, на Дубровке подразделения Управлений "А" и "В" Центра специального назначения просто идеально, по-другому и не скажешь, выполнили свою боевую задачу. Не отлично, а именно идеально. Все, что можно было в той ситуации сделать, они сделали", - сказал в свою очередь РИА Новости президент ассоциации ветеранов подразделения специального назначения КГБ СССР "Вымпел" Валерий Попов.Более того, спецназовцы тогда выполнили свой не только служебный, но и гражданский долг, занимаясь спасением людей из зрительного зала, отметил Попов. "Причем эту задачу сотрудникам Центра специального назначения никто не ставил, этими должны были заниматься медики и МЧСовцы. Но спецназовцами тогда уже двигали просто человеческие чувства, эмоции, и они с автоматами на груди вновь и вновь шли в зал, чтобы взять кого-то еще", - говорит Попов.Сам он в дни "Норд-Оста" помогал в работе оперативного штаба, а после штурма вместе с другими выносил уже бывших заложников на улицу. "Первой вынес девочку лет 14-15", - вспоминает Попов.Двадцать третьего октября 2002 года во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Всего в заложники были взяты свыше 900 человек, в том числе иностранцы.В зрительном зале террористы открыли стрельбу в воздух и, сообщив, что в здании находится взрывчатка, начали устанавливать бомбы. Они уложили их вдоль стен зрительного зала на расстоянии пяти метров друг от друга, а в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили женщины-смертницы. Внутри каждого баллона был 152-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд. Внутренняя полость между снарядом и стенкой баллона была заполнена поражающими элементами.По периметру зала расположились женщины-террористки, на талии которых были "пояса шахидов". Смертницы сидели в шахматном порядке у противоположных стен зала. Они закрывали зал по секторам в 30 градусов. Запланированные взрывы должны были идти навстречу друг другу, уничтожая все живое.Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить перед началом операции нервно-паралитический газ. По официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников, были убиты 40 террористов.

https://ria.ru/20221023/terakt-1825805630.html

https://ria.ru/20221024/nord-ost-1826246272.html

https://ria.ru/20221023/terrorizm-1825684465.html

https://ria.ru/20210617/nagrada-1737394138.html

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михаил кузнецов (экс-губернатор), валерий попов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мовсар бараев, общество, теракт на дубровке (2002)