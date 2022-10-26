https://ria.ru/20221026/neft-1827058771.html
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК - РИА Новости, 26.10.2022
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК
Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:57
2022-10-26T22:57
2022-10-26T22:59
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино (Maggy Shino).Вступление в ОПЕК "будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит", если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Шино.Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его компания хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений (Venus X1 и Graff - ред.), которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года.QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии Namcor — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют 45% акций, а Namcor владеет оставшимися 10%.Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.Компании еще не сообщали об объемах нефти в обнаруженных месторождениях.Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.
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экономика, намибия, катар, ангола, опек
Экономика, Намибия, Катар, Ангола, ОПЕК
22:57 26.10.2022 (обновлено: 22:59 26.10.2022)
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК
Намибия не исключает вступления в ОПЕК, если ее новые месторождения нефти будут крупными
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино (Maggy Shino).
Вступление в ОПЕК "будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит", если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Шино.
Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара
Саад аль-Кааби заявил, что его компания хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений (Venus X1 и Graff - ред.), которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года.
QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии Namcor — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют 45% акций, а Namcor владеет оставшимися 10%.
Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы
, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.
Компании еще не сообщали об объемах нефти в обнаруженных месторождениях.
Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре
в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.