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Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК - РИА Новости, 26.10.2022
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Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК - РИА Новости, 26.10.2022
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК
Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:57
2022-10-26T22:59
экономика
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино (Maggy Shino).Вступление в ОПЕК "будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит", если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Шино.Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его компания хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений (Venus X1 и Graff - ред.), которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года.QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии Namcor — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют 45% акций, а Namcor владеет оставшимися 10%.Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.Компании еще не сообщали об объемах нефти в обнаруженных месторождениях.Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.
https://ria.ru/20221010/panika-1822683372.html
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экономика, намибия, катар, ангола, опек
Экономика, Намибия, Катар, Ангола, ОПЕК
22:57 26.10.2022 (обновлено: 22:59 26.10.2022)
 
Намибия не исключает возможности вступления в ОПЕК

Намибия не исключает вступления в ОПЕК, если ее новые месторождения нефти будут крупными

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Намибия рассмотрит присоединение к ОПЕК, если обнаруженные нефтяные месторождения окажутся крупными, заявила комиссар по нефти в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Намибии Мэгги Шино (Maggy Shino).
Вступление в ОПЕК "будет одним из вариантов, которые Намибия рассмотрит", если обнаруженные у побережья страны месторождения нефти окажутся достаточно крупными для коммерческой разработки, пишет агентство Блумберг со ссылкой на Шино.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 02:15
В США рассказали о панике в Белом доме из-за решения ОПЕК+
Ранее глава нефтегазовой компании QatarEnergy и министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что его компания хочет ускорить разработку двух нефтяных месторождений (Venus X1 и Graff - ред.), которые она вместе с другими партнерами обнаружила у побережья Намибии в начале этого года.
QatarEnergy владеет 30% акций совместного предприятия по разработке месторождения Venus X1, оператору месторождения TotalEnergies принадлежит 40% акций, Impact Oil and Gas — 20%, а государственной компании Намибии Namcor — 10%. На месторождении Graff Shell и QatarEnergy владеют 45% акций, а Namcor владеет оставшимися 10%.
Ввод в эксплуатацию этих месторождений может сделать Намибию, южную соседку Анголы, которая является членом ОПЕК, еще одним производителем нефти на африканском атлантическом побережье.
Компании еще не сообщали об объемах нефти в обнаруженных месторождениях.
Министр энергетики Намибии Том Альвиндо заявил на нефтяной конференции в Дакаре в прошлом месяце, что иностранные компании могут начать добычу на новых месторождениях в стране через четыре года.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 00:14
Силуанов заявил, что страны ОПЕК+ не согласны с диктатом цен на нефть
 
ЭкономикаНамибияКатарАнголаОПЕК
 
 
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