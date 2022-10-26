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ФРТ: с начала IV квартала фонд получил 15 участков с недостроями - РИА Новости, 26.10.2022
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ФРТ: с начала IV квартала фонд получил 15 участков с недостроями
ФРТ: с начала IV квартала фонд получил 15 участков с недостроями - РИА Новости, 26.10.2022
ФРТ: с начала IV квартала фонд получил 15 участков с недостроями
Фонду развития территорий (ФРТ) с начала четвертого квартала 2022 года переданы 15 земельных участков в восьми регионах России с расположенными на них... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:43
2022-10-26T12:43
россия
жилье
константин тимофеев
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Недвижимость. Фонду развития территорий (ФРТ) с начала четвертого квартала 2022 года переданы 15 земельных участков в восьми регионах России с расположенными на них недостроями, сообщил главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев."Фонд получает земельные участки по определению арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим гражданам. С начала четвертого квартала зарегистрированы права фонда еще на 15 участков. Таким образом, их у нас теперь 169", - пояснил Тимофеев.Общая площадь 15 участков составляет примерно 11 гектаров. Они расположены в Московской, Челябинской, Ивановской, Томской, Новосибирской и Ярославской областях, Карелии и Красноярском крае. На их территории размещены 25 объектов незавершенного строительства проектной площадью 112,5 тысячи квадратных метров.Тимофеев напомнил, что передача фонду участков с недостроями позволяет частично компенсировать бюджетные средства, которые идут на восстановление прав дольщиков. Ряд площадок реализуется через аукционы, другие фонд намерен развивать собственными силами.Из всего числа участков, которые фонд решил реализовать, по 12 торги завершены и определены победители. По восьми участкам в Ивановской, Владимирской, Ленинградской, Свердловской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автомномном округе и Башкортостане аукционы опубликованы, идет прием заявок.Ранее Тимофеев сообщал, что фонду подлежат права более чем на 500 земельных участков. "По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений", - пояснил он.Прежде всего, по словам Тимофеева, это залоги банков, юридических лиц, их права не подлежат восстановлению со стороны фонда. "И суды нам эти обременения не всегда снимают. В связи с этим по ряду земельных участков будем завершать строительство существующих объектов. У нас есть такая программа, например, в Саратовской области, где мы уже начали стройку, и квартиры по установленной цене передадим региону для решения социальных задач", - подчеркнул главный управляющий директор фонда.Еще он отметил, что земельные участки могут либо продаваться, либо застраиваться собственными силами."Если земельный участок и объект небольшие по площади, то нам проще продать землю, так как строительство сопряжено со многими накладными расходами. В тех же городах, где предстоит возвести большой объем, как, например, в Нижнем Новгороде, мы будем самостоятельно достраивать с привлечением проектного финансирования", - заключил Тимофеев.-
https://ria.ru/20221005/frt-1821643424.html
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россия, жилье, константин тимофеев, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Жилье, Константин Тимофеев, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
12:43 26.10.2022
 

ФРТ: с начала IV квартала фонд получил 15 участков с недостроями

© Фонд развития территорийГенеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Тимофеев
© Фонд развития территорий
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МОСКВА, 26 окт - РИА Недвижимость. Фонду развития территорий (ФРТ) с начала четвертого квартала 2022 года переданы 15 земельных участков в восьми регионах России с расположенными на них недостроями, сообщил главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев.
"Фонд получает земельные участки по определению арбитражного суда после назначения выплат пострадавшим гражданам. С начала четвертого квартала зарегистрированы права фонда еще на 15 участков. Таким образом, их у нас теперь 169", - пояснил Тимофеев.
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ФРТ: за три квартала 2022 года восстановили права 35 тысяч дольщиков
Общая площадь 15 участков составляет примерно 11 гектаров. Они расположены в Московской, Челябинской, Ивановской, Томской, Новосибирской и Ярославской областях, Карелии и Красноярском крае. На их территории размещены 25 объектов незавершенного строительства проектной площадью 112,5 тысячи квадратных метров.
Тимофеев напомнил, что передача фонду участков с недостроями позволяет частично компенсировать бюджетные средства, которые идут на восстановление прав дольщиков. Ряд площадок реализуется через аукционы, другие фонд намерен развивать собственными силами.
Из всего числа участков, которые фонд решил реализовать, по 12 торги завершены и определены победители. По восьми участкам в Ивановской, Владимирской, Ленинградской, Свердловской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автомномном округе и Башкортостане аукционы опубликованы, идет прием заявок.
Ранее Тимофеев сообщал, что фонду подлежат права более чем на 500 земельных участков. "По проблемным объектам, которые там расположены, приняты решения о выплатах гражданам возмещений. Реально из них сможем получить около 400, остальные мы не сможем забрать из-за отказов судов и различных обременений", - пояснил он.
Прежде всего, по словам Тимофеева, это залоги банков, юридических лиц, их права не подлежат восстановлению со стороны фонда. "И суды нам эти обременения не всегда снимают. В связи с этим по ряду земельных участков будем завершать строительство существующих объектов. У нас есть такая программа, например, в Саратовской области, где мы уже начали стройку, и квартиры по установленной цене передадим региону для решения социальных задач", - подчеркнул главный управляющий директор фонда.
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Дольщикам за три квартала 2022 года выплатили 52 млрд рублей
Еще он отметил, что земельные участки могут либо продаваться, либо застраиваться собственными силами.
"Если земельный участок и объект небольшие по площади, то нам проще продать землю, так как строительство сопряжено со многими накладными расходами. В тех же городах, где предстоит возвести большой объем, как, например, в Нижнем Новгороде, мы будем самостоятельно достраивать с привлечением проектного финансирования", - заключил Тимофеев.-
 
РоссияЖильеКонстантин ТимофеевФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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